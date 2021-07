Los profesionales de CRECER recibieron un presente

Unos días atrás, los profesionales del Servicio del Centro de Día de CRECER fueron gratamente sorprendidos por un presente realizado por la Dirección a cargo de Iliana Carrizo.

“En estos tiempos tan difíciles y raros dónde sostenernos colectivamente siempre ha sido la clave del servicio fue un pequeño gran mimo para las y los trabajadores que quieren agradecer este hermoso gesto” publicaron los empleados de la querida institución en las redes.

En diálogo con RESUMEN DE LA REGIÓN, Carrizo relató: “En estos días, en los que nos estamos reinventamos todo el tiempo, los diferentes roles que nos toca ocupar en el abordaje que estamos llevando a cabo con personas en situación de discapacidad, vivir el día a día, el minuto a minuto y sacando de la galera la creatividad y los abordajes que nosotros mismos vamos inventando porque no tenemos lineamientos ya que no estamos dentro de la currícula escolar. Estamos tratando de llegar a las familias de los concurrentes de diferentes formas, con diferentes formas de abordaje y eso implica un desgaste y un trabajo y un esfuerzo redoblado, no es lo mismo estar dentro de la institución, en un lugar donde tenes la mayor cantidad de comodidades, la seguridad de estar bajo un techo calentito, nosotros estamos haciendo otros abordajes incluso al aire libre para que los concurrentes puedan tener cierto acercamientoa un mundo donde estén en contacto con otras personas. Estamos viendo que muchos de los concurrentes, la única vivencia que están teniendo es ir a las instituciones. Tomé contacto con una amiga que hace artesanías, Tamara Frontalín, quien tiene un emprendimiento de carpintería y diseño”.

Frontalín es la mamá que fue noticia, días atrás, ya que sus hijos van a la plaza de barrio Lalahenes para conectarse a wifi y poder participar de las clases virtuales.