Los servicios esenciales…necesitan presupuestos esenciales

El servicio público de transporte de pasajeros socialmente concebido, ha sido desde siempre de rentabilidad escasa o baja, la asistencia del Estado para garantizarlo bajo estos parámetros ha sido una constante y es lógico, así se garantiza a la población una movilidad social digna. La definición técnica del transporte público de pasajeros contenida en pliegos de licitación dice : “… resulta esencial para el desarrollo socioeconómico de un país, región o provincia y su función consiste en satisfacer las necesidades de los sectores productivos: industriales, rurales y de servicios, contribuyendo a la integración de los grupos sociales que allí conviven, a la difusión de la cultura local, regional y a la unión con las demás ciudades.” La postura de la asistencia económica-financiera del Estado a las empresas concesionarias es una realidad inobjetable, ahora el cómo, el cuanto y a donde van esos fondos… hacen al conflicto de este servicio esencial.

La Cuarentena obligatoria hizo caer la recaudación en concepto de Tarifa Plena, la abonada por los usuarios, en un 40%; lo que puso en alerta al sector empresario que si bien recibió los subsidios pactados, anticipo que no podría pagar salarios, esto sin convocar a una mesa de diálogo y sin emitir comentarios alguno más. Quedando los trabajadores en medio de un situación gravosa que les ajena, ya que su actividad laboral continuaba a pesar de la pandemia. Hoy la realidad nos muestra que los Choferes del transporte interurbano están siendo expuestos como insensibles por no estar prestando servicio; pero no podemos perder el contexto de los hechos. Aoita ( Sindicato de los Choferes) no está reclamando por Aumentos o una Gratificación Especial por Pandemia, sino el pago de sus salarios atrazados. “El Trabajo dignifica… sin retribución salarial no hay dignidad”.

El sistema de subsidios es tan complejo, que va desde la transferencia dineraria directa al empresario, a la indirecta o por especie: el pago del gobierno a las refinerías de hidrocarburos para subsidiar el combustible a un valor muy inferior al de mercado. Pero no quedan allí, hay un sin número asistencias de distintas índoles que vuelven al sistema poco entendible, pero sobre todo poco práctico e ineficiente.

El gobierno provincial es parte sin dudad de la solución, su par Nacional a través de la Resolución 14/2020 ordeno el giro de fondos a las provincias en concepto de compensación para el transporte, ese dinero estarían en las arcas provinciales. Pero la resolución es más abarcativa, en un último apartado establece que:…“en caso de que se presentasen situaciones extraordinarias en las que se verificase la existencia de un desequilibrio financiero en el sistema de transporte, las jurisdicciones provinciales y municipales podrán solicitar una asistencia excepcional”.

Hasta que todo vuelva a la normalidad el Ministerio de transporte de la Nación deberá intervenir directamente asistiendo a los trabajadores para que estos históricos subsidios lleguen también, claramente a los sueldos.

A más de dos semanas de falta de pago de los salarios a los trabajadores, seguramente habrá acuerdo en el transporte , debido a que las posiciones de las partes no son tan lejanas como parece… restablecer el servicio es la voluntad en común … y existe seguramente “algún espacio” para que haya un entendimiento.

El Gobierno Nacional deberá poner en marcha una dinámica nueva en la distribución de recursos… Subsidios “con Cargo”, parte del dinero tendrá que ir indefectiblemente a sueldos para garantizar que el equilibrio en la distribución no se rompa nuevamente. Y el Gobierno Provincial ser garante y aportante, vía asistencia excepcional nacional (MTR 14/2020) del cumplimiento de una verdadera Justicia social que evite distorsiones presupuestarias.

Desde el Partido Laborista interpretamos que se debe darse nacimiento a un nuevo paradigma: “ El Transporte es un servicio esencial… por lo que deberá tener una asistencia financiera especial… para Salario Esenciales”.

Lic. Gustavo Rossi

Presidente

PARTIDO LABORISTA ARGENTINA