“Los vecinos ven con buenos ojos el hecho de que estamos controlando desde el primer día”

El Intendente de Malagueño, Pedro Coco Ciarez, fue uno de los primeros del departamento en tomar medidas responsables con respecto al Covid-19 y el cuidado de los vecinos de dicha localidad. En diálogo exclusivo con RESUMEN aseguró que “los vecinos ven con buenos ojos el hecho de que nosotros hayamos estado controlando desde el primer día, eso es lo importante” y agregó “todo lo que hagamos después ya será con el problema adentro”.

En cuanto a las medidas tomadas, Ciarez expresó que el trabajo que están haciendo en la calle es un control muy preciso, sobre todo en cada ingreso a los barrios, siendo que Malagueño no tiene a todos sus barrios cerca del eje central de la ciudad. Dichos controles en los accesos son realizados por inspectores, funcionarios y colaboradores, e incluso Gendarmería participó en algunos de ellos. Cabe destacar que a los barrios les establecieron un acceso único, y que todas las entradas y salidas secundarias fueron bloqueadas para tener así un mejor control del cumplimiento del aislamiento social.

En cuanto a los chequeos que realizan con los termómetros infrarrojos, son métodos no invasivos que permite detectar casos de fiebre alta. “De esta manera pudimos activar el protocolo de prevención en algunas ocasiones, pero afortunadamente no fueron casos de sospecha de Coronavirus” explicó el Intendente, quien también explico a este medio que los controles de temperatura son tanto a vecinos de Malagueño, como a choferes del transporte público o personas que traen mercadería a los locales, quienes suelen ser oriundos de otras ciudades.

En Malagueño, desde que inició el aislamiento social obligatorio debieron constatar quienes viajaron al exterior, las cuales eran unas 168 personas, y a su vez chequear quienes d ellos venían de zonas de riesgo, las cuales eran aproximadamente 60. “Con todas ellas realizamos el mismo protocolo, nos comunicamos, los visitamos, revisamos que no tengan síntomas y que cumplan con lo establecido por el Gobierno Nacional” expresó Pedro Ciarez con respecto al proceder del Municipio. A su vez, añadió que hay muchos vecinos que al principio querían salir de de la localidad vía terrestre y en este aspecto los controles les permitieron dar freno a dicha cuestión.

Por último, en referencia al Hospital Municipal que tiene Malagueño comentó que para prevenir posibles picos del Coronavirus en la región agrandaron el nosocomio con un “hospital de campaña” como se denominan en la jerga hospitalaria, el cual permite receptar a todos los vecinos, pero diferenciando a quienes tiene síntomas de Covid-19 y quienes acuden al centro médico por otras cuestiones de salud. “De esta manera el Hospital Municipal podrá brindar el servicio a todos los vecinos por igual” expresó Ciarez.

“Esto no nos asegura que no vaya a haber casos, pero todo lo realizado no es en vano” finalizó Pedro Coco Ciarez al referirse a todas las medidas que tomo en la localidad que tiene a su cargo.