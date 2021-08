Luciana Echevarría: “La Izquierda tiene que ser capaz de revolucionarse a sí misma”

La Legisladora Provincial y la pre candidata a Diputada Nacional por el Movimiento Socialista de los Trabajadores dentro de la gran interna del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad Luciana Echevarría le dio una entrevista mano a mano a RESUMEN. La joven promesa de la Izquierda provincial, fue directa al diferenciarse de las otras dos listas de pre candidatos dentro del FIT como así también al criticar el armado del Frente de Todos en Córdoba.

¿Qué fue lo primero que tuvo en cuenta para presentarse a elecciones este año?

-“Para nosotros una de las cosas importantes en estas elecciones, en donde estamos atravesando una de las situaciones más críticas de los últimos años, es aprovechar esta instancia para hacer debates estratégicos de cara al 2023. Si bien estas son elecciones legislativas, esta en juego mucho más que una o dos bancas sino que lo importante es pensar cual es la alternativa política que hace falta para cambiar la realidad de nuestro país y en ese sentido nosotros tenemos debates en la Izquierda. Hemos avanzado en uno de los debates históricos que nos pide la gente que es la unidad, hemos conformado el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad en las elecciones pasadas ratificándolo ahora y eso es una buena noticia. La otra buena noticia, al menos desde nuestra parte, es que vayamos a internas para que los votantes puedan elegir como conformar las listas a diferencia de otros espacios políticos como el de Hacemos por Córdoba, cuya lista la armó Schiaretti en soledad, o la lista del Kirchnerismo que fue digitada desde Buenos Aires dejando mucho malestar en la militancia local. Nosotros podemos hacer algo diferente visibilizando los debates”.

Sobre la imposibilidad de llegar a un acuerdo de lista de unidad entre los cuatro partidos de izquierda que componen el Frente, Echevarría manifestó:

“Dentro de la Izquierda, si bien estamos juntos, no somos todos iguales ya que tenemos matices de cómo encarar algunas cuestiones. Nosotros nos presentamos con una lista propia, no sólo aquí en Córdoba sino en el resto del país, y lo que venimos planteando desde siempre es la necesidad de una renovación dentro de la Izquierda. Cuando hablamos de renovación no hablamos sólo de una cuestión generacional, no es algo atractivo para un espacio político que haya candidaturas eternas o inamovibles como creemos que está pasando en el caso de la compañera Liliana Olivero, la cual respetamos mucho y tiene trayectoria pero es importante que haya un recambio en las distintas referencias en este espacio que es amplio y diverso. El FIT-U es un paso adelante, pero todavía sigue habiendo mucha Izquierda por fuera de los partidos que estamos en este frente, estoy hablando de la Izquierda social; del activismo que hay al respecto de las cuestiones feministas, el ambientalismo, el movimiento de derechos humanos que están buscando una alternativa política y el desafío es poder darle contención a toda esa gente que esta por fuera de las agrupaciones políticas siendo este uno de los debates que tenemos con la lista de Olivero y Soledad Díaz García ya que ellos se conforman con lo que somos, pero yo creo que la Izquierda está para más. Tenemos una oportunidad tremenda ya que a nivel continental estamos teniendo vientos de cambio, en países que eran bastiones de la Derecha hoy viene avanzando la Izquierda como Chile, Perú o Colombia y aquí en Argentina la Izquierda salió segunda en elecciones municipales de San Salvador de Jujuy y ganó en Palpalá”.

¿Considera que tanto el MST como su lista son la Izquierda más moderna y alejada del discurso tradicional trotskista?

-“Si, claramente. Lo cual no significa tener un programa distinto, nosotros cuando conformamos el FIT-U firmamos un programa común basado en el anti imperialismo y el anti capitalismo, eso no está en discusión, lo que nosotros ponemos en duda es como hacer para llegar a más personas con nuestras propuestas y esto requiere de una forma distinta de comunicarlas, bajándolas más a tierra, tendiendo puentes, incorporando nuevas problemáticas, eso es lo que está faltando. Hay prácticas que son parte de la vieja Izquierda como el sectarismo o dogmatismos repetidos sin buscar nuevas formas, eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. La Izquierda tiene un gran potencial, es el único espacio político que tiene propuestas de fondo para cada problema estructural que tenemos, somos los únicos que le ponemos el cuerpo a todos los reclamos en las calles cuando el resto le da la espalda, entendemos la política como una herramienta de transformación social y no como una forma de obtener privilegios. Tenemos que hacernos la pregunta de que por que si tenemos todas esas cosas positivas, a diferencia de los partidos tradicionales, por que no podemos crecer aún más como una fuerza que puede llegar a gobernar. No nos puede pasar lo mismo que en 2015, en el que al no haber una verdadera alternativa tuvimos que ir a un ballotage en donde era elegir entre alguien muy malo y alguien peor, no nos puede pasar lo mismo y en ese contexto la Izquierda tiene que ser capaz de revolucionarse así misma”.

Si gana la interna dentro del FIT-U ¿Cree que los demás partidos la van a acompañar para llegar a la Cámara de Diputados?

-“Esperemos que si, yo no puedo hablar por el resto, ese es el compromiso que tenemos nosotros en caso de que los demás sean los que encabecen finalmente la lista. Nuestra decisión de ir con lista propia no tiene nada que ver con candidaturas o cargos sino que fue una posición que adoptamos a nivel nacional sabiendo que en muchos distritos quizás no nos convenía, una de las críticas que tenemos hacia otras listas es que pusieron un piso bastante anti-democrático del 20% en la interna para poder acceder a la rotación de bancas y aún así decidimos presentarnos para poder visibilizar los debates de manera madura y fraternal. En nuestro caso, vamos a trabajar todos juntos para poder conquistar por primera vez una banca en el Congreso Nacional. Si gana nuestra lista, podemos estar aún más cerca de conseguirlo. Hay mucha gente decepcionada con la dirigencia kirchnerista local por la forma en la que armaron la lista siguiendo la línea de Schiaretti y no poder diferenciarse, en ese sentido nuestra idea es hacer el espacio político más grande posible para tener dentro a aquellas personas que buscan por Izquierda contención”.

¿Cuál será su principal proyecto a presentar en caso de ser electa Diputada Nacional?

“Tenemos una plataforma muy completa pudiendo mostrar los proyectos que venimos impulsando desde la Legislatura a través de la “banca abierta”: En pocos meses pudimos hacer más de 170 proyectos con la gente y todos esos se pueden replicar. Si me preguntas uno que se trata de atacar la desocupación y el trabajo precario, es la reducción de la jornada laboral a seis horas, sin bajar el salario, logrando repartir las horas actuales de trabajo con más personas dando más trabajo e impactando positivamente en la calidad de vida, yo defiendo los intereses de los trabajadores pero los empresarios también se verán beneficiados con esta medida. La otra es bajar la edad jubilatoria, que yo ya lo he presentado en Córdoba para los sectores esenciales como lo son la salud y la educación, hay tareas que no se pueden realizar hasta la edad reglamentaria de hoy día, esos trabajadores tienen derecho a tener una vejez digna pero al mismo tiempo tiene la contraparte de generar más puestos de trabajo al jubilar a estas personas, dándole lugar a las nuevas generaciones de jóvenes”