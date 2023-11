Luego de su escandalosa separación de Sofía Aldrey, Fede Bal volvió a apostar al amor

Pasaron 9 meses desde que se conoció la escandalosa separación entre Fede Bal y Sofía Aldrey, pero ahora, el actor confirmó que está nuevamente en pareja. Se trata de Flor Díaz, una bailarina que es una exintegrante del programa de Marcelo Tinelli y fue pareja de Martín Salwe.

“Ella es bailarina. Y es la ex de Martín Salwe. Se llama Flor Díaz”, contó Majo Martino en Mañanísima, por El Trece. Y amplió: “Ella me dijo que está muy feliz. Y que como Fede está haciendo Resto del Mundo se encuentran en diferentes lugares. Ella ahora está en Austin, Texas, haciendo danza. Después va a volver a México. Y lo que me dice es que tienen una relación a distancia”.

Pese a la indignación de Carmen Barbieri con su hijo por su pronta nueva apuesta al amor tras terminar su pareja con Sofía Aldrey por sus infidelidades, Lucas Bertero reprodujo la palabra de Fede Bal.

“Hay un textual de Fede Bal. ‘Estoy de novio con Flor Díaz’. Él dice novio, él le puso la etiqueta”, informó el panelista de Mañanísima. Por su parte, Carmen amplió la declaración de su hijo: “Es mi novia, mamá. ¿Y qué? Soy feliz”.

Por su parte, la bailarina también confirmó su noviazgo con el hijo de Carmen Barbieri. ”Me acaba de contestar Flor, se pusieron de acuerdo. Me dice: ‘estamos juntos así que debe ser por eso que nos vieron en Cancún’”, contó Maite Peñoñori en LAM.