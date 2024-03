Luego de sus shows en River, María Becerra recordó sus inicios tras un mensaje de su ex

María Becerra volvió a hacer historia durante este fin de semana: se convirtió en la primera artista femenina argentina en presentarse de forma individual, en el estadio Monumental. Los dos conciertos fueron un éxito y causaron furor entre los fanáticos. Pero a la cantante la movilizaron y la hicieron recordar sus inicios.

La Nena de Argentina recibió un tierno mensaje de Ale Sanzi, su primer novio, que la conmovió. “Inspiradora es la palabra que te representa. Una piba que nunca perdió su objetivo, nunca se olvidó de nadie. Que siempre se sacrificó en cada cosa que hizo”, escribió el joven que fue a ver el show.

Además, el joven continuó mostrando, a través de las redes sociales, el orgullo que tiene por todo lo que su ex pareja logró en el mundo de la música: “Hoy te miro desde acá abajo junto a nuestros amigos, y te abrazo a la distancia. Seguí pisando fuerte, sos gigante”.

Sin embargo, la Nena de Argentina le respondió en X (Twitter), diciendo que le “emocionan sus palabras”. “Gracias por todo. No solo a vos sino a toda tu familia. Jamás voy a olvidarme de que me acogieron como a una hija en su casa”, siguió el mensaje de agradecimiento.

A su vez, recordó a cada miembro de la familia de Sanzi y completó: “Norita me aconsejaba, el Medusa me abrazaba cuando lloraba y tu hermana me llevaba a cantar con ella a los bares”.

La artista y el joven eran youtubers cuando se conocieron. Pero fue en el 2019 cuando terminaron la relación, pero aún así, siempre mantuvieron el buen vínculo. “Nos re queremos y nos tenemos un re aprecio. Él y yo nos llevamos re bien”, supo decir en una oportunidad la autora de Automático.