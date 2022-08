Mala suerte para los pilotos altagracienses en el Rally Cordobés

En la ciudad de San Francisco se llevó a cabo la quinta fecha del Campeonato Provincial de Rally, en la cual tuvo la presencia de los mejores pilotos de la provincia en las distintas categorías.

Por el lado de Alta Gracia en un principio iba a ser tres pilotos lo que iban a estar en competencia, pero a último momento Agustín Barrandeguy se bajó de la carrera por distintas cuestiones.

Los que si participaron, fueron Damián Idañez en RC5 a bordo del Ford Fiesta y Walter Candiotto con el Fiat Siena en la N7.

Por el lado de “pancho”, había arrancado bien, pero el día sábado comenzaron los problemas. “No pudimos terminar largamos el día sábado en la cuarta posición y rompimos un semieje el sábado mismo. El domingo nos reenganchamos y volvimos a pasar por lo mismo, se ve que no quedó bien el auto y no nos quedó otra que abandonar, así que no fue buena la carrera para nosotros”. Le decía a RESUMEN Idañez.

Por el lado de Walter, venia teniendo una buena carrera, estaba tercero, pero sobre el final de la carrera tuvieron que abandonar. “Nos quedamos en el final del penúltimo tramo, volamos en un lomo muy mal y el auto cayo y rompimos una parrilla, la araña, todo en el cimbronazo, nos pegamos unos cuantos cimbronazos internos también previo a eso, a todo eso se sumó que se cayó el motor”. Le decía a este medio Candiotto.

A lo que el piloto de la categoría N7 agregó. “Habíamos tenido en el primer rulo unos problemas, me fui un poco fuera del camino, le pegue a un bordo, se me desaliño el auto, una sumatoria de pequeños problemas. Estábamos cuartos después nos pusimos terceros, y cuando paso todo esto estábamos tratando de descontarle al segundo, pero bueno una carrera complicada, pero contentos, anduvimos bien, con el cuchillo entre los dientes, pero anduvimos bien y después paso eso”. Concluyó.