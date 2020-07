Malagueño: otra vez ingresaron camioneros chilenos sin hisopado previo

Dos conductores de Brasil y uno de Chile, que conducían camiones provenientes del país trasandino, se encuentran resguardados y a la espera del resultado del hisopado por COVID 19 en la localidad de Malagueño, luego de haber sido interceptados en el control de barrio La Perla y detectar que no se les había aplicado ningún protocolo sanitario para el ingreso al país ni tampoco en las provincias que atravesaron para llegar a esta localidad. Al menos en Mendoza, San Luis y Córdoba no se realizaron los procedimientos correspondientes y los conductores no fueron hisopados ni puestos en cuarentena.

Los camiones se dirigían hacia la empresa constructora Holcim, donde trasladaban insumos para la misma. Debido al acontecimiento, desde la empresa se emitió un comunicado de prensa aclarando que tanto ellos, como el COE y el gobierno municipal estaban al tanto del ingreso de los vehículos. Sin embargo, el inconveniente pasa justamente porque fue en el ingreso a Malagueño donde se detectó esta irregularidad, habiendo los choferes salteado numerosas situaciones de control en las provincias que atravesaron, incluyendo Córdoba.

No es la primera vez que ocurre este suceso en el mismo control. Hace dos semanas aconteció exactamente lo mismo con vehículos que también llegaban desde Chile, país que actualmente en su registro oficial cuenta con 324000 infectados y 7290 muertos por Coronavirus.