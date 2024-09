Malagueño, Villa Del Prado y Valle de Anisacate salieron al cruce por las Licencias de Conducir

Durante la mañana de este jueves, diversas autoridades del Departamento Santa María se comunicaron vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», expresaron su descontento respecto a la polémica decisión del gobierno en base a las licencias de conducir. Por un lado, Marcos Fey quien es el intendente de Malagueño, dijo que «Nosotros estamos adheridos a la Ley provincial de tránsito del año 1999. Hemos adherido a varias de sus modificaciones y estamos emitiendo licencias de conducir a gente que tiene domicilio en Malagueño: le hacemos el psicofísico, el examen teórico y práctico de conducción. Para nosotros sinceramente el carnet de conducir es el primer elemento en la seguridad de tránsito, así que somos muy meticulosos y detallistas en esto».

«Antes de emitir las licencias de conducir, tenemos la precaución de controlar si hay alguna inhabilitación para conducir por una cuestión de alguna falta grave. Nos tomamos muy enserio la emisión de las licencias de conducir. Estamos cumpliendo con todo lo que dice la ley, y la ciudad de Malagueño solo necesita armonizar administrativamente. Nuestras licencias son válidas y vigentes», explicó.

Respecto a esto, Fey mencionó que «Ayer estuvimos reunidos con el Secretario de Convivencia Ciudadana del Ministerio de Justicia, Silvio Quiroga; y con el Director General de Prevención de Tránsito, Miguel Ángel Risotti. Hubiera sido más preciso, respetuoso y coherente otra forma de comunicarnos, pero también nos ponemos en el lugar de ellos que necesitan todos los centros de emisión (no todos tienen las mismas precauciones)».

«En total en la provincia hay 147 municipios que están en las mismas condiciones. Hay que unificar la emisión de las licencias para que todos cumplan los mismos protocolos y seguridad en nuestras rutas. Se circuló también la directiva de la policía caminera donde conté 140 y pico (el lunes a la noche)».

«Nuestras licencias sirven para circular, no van a ser susceptibles de ningún tipo de labrado de actas por ninguna autoridad de tránsito y podemos dar tranquilidad de esa situación. Pido disculpas por las molestias causadas. Lo que tenemos que hacer es registrar el centro de emisión, es una cuestión administrativa», finalizó.

Por su parte, Nicolás Merlo quien es el intendente del Valle de Anisacate, aclaró respecto a esta situación: «Fue una sorpresa total sobre todo por la voluntad de trabajo que tenemos desde la comuna, la cual siempre se ha manifestado de poner siempre en orden lo que haga falta. Ha habido muchas comunicaciones por parte del gobierno, la cual ha habido instancias administrativas que faltaban algunas cosas. Fuimos subsanando; y la verdad que me sorprendió que no haya ningún tipo de comunicación por parte de la Dirección de Tránsito, que nosotros nos está faltando una parte administrativa que sería la homologación del carnet. El carnet es perfectamente legal, estamos amparados y enmarcados dentro de la ley y lo que nos está faltando es un pequeño paso administrativo que es la homologación».

«De la Dirección de Tránsito y el Ministerio de Justicia se comprometieron frente de todos nosotros, en parar esto que ellos generaron. Va a haber un comunicado a la policía camineras que todos los que estábamos fuera de la homologación, ya estamos haciendo los trámites correspondientes. El carnet debe coincidir con el domicilio, y ahí no debe haber ningún inconveniente. La Ley de Tránsito es muy clara».

«Vamos a acompañar a los vecinos en esto. Este problema pudo haber sido totalmente evitable, pero hay una psicosis por parte de la población respecto a este tema. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer para tener todo en orden en base a los carnets de conducir», dijo.

Además, expresó que «El ataque directo al Departamento Santa María me dejó muy sorprendido, habría que ver cual es el trasfondo de la cuestión. Con Facundo Torres no he hablado todavía, pero quiero hablarlo para plantear este tema, esto tiene que tener una solución. Hemos iniciado los trámites administrativos, pero va a ser un trabajo muy largo y arduo».

«A los vecinos se les trasmite la tranquilidad que sigue todo de manera igual. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, trabajamos en regla y orden. El carnet es un servicio a la comunidad y que esté reglamentado, eso es lo que más nos interesa. Vamos a trabajar y avanzar en las inquietudes de la población, esto siempre es un precedente para que esto no vuelva a suceder. Esto me pareció muy desprolijo por parte del gobierno, no sé qué puede haber sucedido. Es algo bastante preocupante», finalizó.

Por último, José Ludueña quien es la máxima autoridad de la localidad de Villa del Prado, mencionó que «No nos tomamos para nada agradable esta noticia, ha sido una desprolijidad y una grave falta de comunicación porque desde que yo estoy en el cargo, no he encontrado un comunicado oficial por las autoridades. Ayer tuvimos una reunión por el ente que presidimos, donde expresamos nuestra disconformidad por la forma en que hizo».

«La respuesta que nos dieron es que nosotros no podíamos emitir más licencias de conducir (ni nosotros ni los otros municipios que estamos involucrados, que somos más de 10). Ahora tenemos que esperar porque ellos tienen que hacer la homologación del centro de emisión que tenemos en nuestra localidad».

«Esto va a tardar (no se sabe cuánto tiempo), así que vamos a ver que pasa: no vamos a emitir por el momento hasta que no tengamos homologado el centro. Hasta el momento nunca tuvimos un comunicado oficial. Esto llegó de repente y nos perjudica enormemente a nosotros», expresó .

«Hay 126 localidades que estaban en las mismas condiciones que las nuestras, pero el Departamento Santa María salió en todos lados. Este es un servicio a la comunidad, pero hoy están totalmente marginados por esta situación. Tienen que auditar el lugar».

«Nosotros no estamos emitiendo licencias (no sabemos hasta cuando), pero para llevar tranquilidad, nosotros vamos a entregar una prórroga que por 30 días para que se pueda circular normalmente. Sacaron un comunicado de que se va a hacer la multa pero no se va a cobrar. Se ha desinformado, estamos a la deriva para que esto se solucione. No hubo un canal de comunicación al ente que le corresponde, se tomó una decisión apresurada y ahora estamos viendo las consecuencias. Esto nos perjudica», explicó Ludueña.