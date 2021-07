Mañana se entregan los módulos de PAICOR

PAICOR

Por su parte, Mariano Agazzi, Secretario de Desarrollo, Equidad y Salud, afirmó a RESUMEN DE LA REGIÓN que durante la jornada de este jueves 29 de julio, se terminaron de entregar los bolsones a las entidades educativas que mañana comenzarán a darlas a las familias de los alumnos. Este módulo corresponde al mes de julio.

En mayo no se llegó a entregarlos en ese mes, se produjo un retraso y se dieron a principios de junio. Los de junio, a principios de julio. Afortunadamente este mes ya los beneficiarios recibirán el correspondiente al mismo.

Este medio se enteró a través del mensaje de una mamá de la comunidad de una escuela de la zona noreste de la ciudad, manifestó su descontento ya que durante el mes de mayo no se brindaron los bolsones con productos básicos alimenticios, enmarcados dentro del PAICOR. La madre afirmó que los mismos fueron entregados en otras localidades, -como en Carlos Paz- y aquí no. La mujer planteaba en aquel entonces que para las familias inscriptas en el PAICOR, el bolsón es un sosiego sobre todo durante la pandemia, cuando muchos no pueden salir a trabajar.

¿QUÉ ES EL PAICOR?

El PAICOR asiste a 275 mil personas en toda la provincia y es un apoyo a la economía familiar ya que promueve la comensalidad y lleva los productos básicos para cubrir las necesidades alimenticias. Entre los productos que lleva -pueden variar- se encuentran: lentenjas, aceite de girasol, harina de trigo, polenta, azúcar, cacao, entre otros.

TARJETAS ALIMENTAR

El Gobierno de la Ciudad de Alta Gracia informa que luego de las gestiones realizadas con la Provincia, la entrega de las nuevas altas de TARJETAS ALIMENTAR y aquellas que estaban percibiendo el beneficio a través de las AUH, podrán ser retiradas en la Secretaría de Desarrollo Social.

Agazzi relató a este medio que llegaron a la ciudad de Alta Gracia unas 1196 tarjetas y quedan unas 512 para entregar.

Los beneficiarios deberán presentarse en calle Brasil 331, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.