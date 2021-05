“Marcelo Gallardo sigue demostrando por qué está entre los 10 mejores técnicos del mundo”

Nacido en Villa María en el año 1964, el ex arquero Javier Sodero dialogó en exclusiva con RESUMEN deportivo por la 88.9 en donde recordó su paso por Belgrano, con quien disputó más de 200 partidos y además logró el ascenso en el año 1991 junto a grandes figuras del club de Alberdi como Roberto “diablo” Montserrat y Luis Ernesto “chiche” Sosa.

“La verdad que fue un equipo bárbaro, una cantidad de jugadores que hicieron que pudiéramos ascender, fue muy lindo para todos y sobre todo para Belgrano que era la primera vez que llegaba a primera división”.

Su paso a River se da dos años después del ascenso con el pirata, de donde no se fue en buenos términos. Con el millonario logró el Torneo Apertura 1993 y 1994.

Javier, tiene una gran relación con Marcelo Gallardo al igual que con la mayoría de sus ex compañeros, pero con el muñeco tiene un lazo muy especial. Además Sodero fue uno de los artífices del apodo que tiene el actual técnico del club de Núñez.

“Yo había llegado a River con 27 años y Marcelo llegó con 15 años, era muy chico, entrenaba con nosotros, y en cierta manera lo apañábamos entre todos. Desde ese momento tuve una relación casi de padre con él, yo lo decía a titulo gracioso por la diferencia de edad que tenía. El apodo muñeco se lo pusimos nosotros en el plantel, fue en alguna practica que alguien dijo que tenía cara de muñeco, en ese momento estaba de moda la película Chucky, el muñeco maldito, y había llegado al entrenamiento todo despeinado, así que a partir de ahí quedo el apodo”.

El ex aquero habló sobre la actualidad de Gallardo en el banco millonario, haciendo alusión al partido ante Boca por la copa de la Liga Profesional de Fútbol, y el partido por Copa Libertadores.

“Marcelo sigue demostrando por qué está entre los 10 mejores técnicos del mundo, me parece que todo esto incomoda y dificulta, porque siguen saliendo casos de covid, y a cualquier técnico lo limita para armar un equipo bajo circunstancia extremas y él lo está haciendo bien. River en estos últimos partidos había perdido a sus jugadores antes del partido con Boca, tuvo que atajar un pibe que no estaba ni en su cabeza jugar un clásico así de repente, y creo que no lo hizo mal en líneas generales. Ni hablar del último partido En la Copa Libertadores fue algo excepcional poder jugar un partido con un arquero que no lo era y solamente con 10 jugadores, además pudo conseguir una victoria histórica”.

Por ultimo Sodero recordó los dos partidos que lo marcaron en su carrera.

“En River el partido que más me marcó, fue en el clausura 1994 en donde le atajo el penal a Sergio ´´Manteca´´ Martínez, además por lo que fue el partido en sí. Ya que River le ganó a Boca 2 a 0, luego de 8 años que no lo hacía en la Bombonera. Y en Belgrano sin lugar a dudas el partido que nos dio el ascenso a primera división, fue lo máximo que me pasó”, Concluyó.