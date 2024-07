Marcos Ginnochio asistió al cumpleaños del hijo de la China Suárez: ¿están juntos?

Este domingo, Eugenia China Suárez celebró el cumpleaños de su hijo Amancio, producto de su relación con Benjamín Vicuña. El pequeño de 4 años disfrutó de una tarde rodeado de sus hermanas mayores Rufina y Magnolia, como también de su papá y sus tíos maternos. Sin embargo, el festejo quedó en segundo plano al conocerse al particular invitado de la actriz. Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022, con quien viene mostrándose muy cercana, a pesar de que ella aseguró que son solo amigos.

“Feliz año, amor de todas mis vidas”, escribió la artista junto a una serie de fotos que dejaron entrever cómo fue la celebración de su hijo más pequeño. En este no solo se observaron algunas postales del niño con su familia, sino también a Eugenia llevando la comida y soplando las velas de la torta. Entre esas imágenes se encontraba un video del modelo que causó revuelo entre sus seguidores y que terminó con la cantante eliminándolo.

Sin embargo, los usuarios de las redes fueron más rápidos que la China y consiguieron el video completo del salteño. En este se podía observar al ganador de Gran Hermano 2022 sosteniendo a uno de los perros de la actriz en sus brazos, mientras lucía una campera de cuero color negro y una gorra con estampado de camuflaje. Además, hacía una mueca al notar que ella lo estaba filmando.

La publicación de la exintegrante de Casi Ángeles no pasó desapercibida por sus seguidores. La sección de comentarios recibió una catarata de mensajes, los cuales fueron desde felicitaciones dirigidas a Amancio hasta la presencia del ex competidor del reality. Sin embargo, Eugenia no tomó bien que cuestionaran a su invitado. “¿Qué hacía el Primo?”, le consultó una seguidora, a lo cual la compositora le respondió tajante. “Vino mi familia y amigos. Pero cuando creo que lo van a entender, me doy cuenta que no, ¡así que mejor así!”, sentenció ante la atención que obtuvo el video que eliminó de su cuenta.

Cabe recordar que los rumores de romance entre ambos comenzaron luego de su encuentro en México a fines de noviembre pasado. Tras forjar amistad y reiteradas coincidencias en salidas nocturnas y en su agencia, ambos se mostraron sin miedo ante las cámaras. Esto hizo que más de uno especulara sobre su vínculo, el cual más de uno insistió que era la nueva conquista por parte de la actriz.

Las insistencias llevaron a que la actriz estallara de furia. En especial en medio de una transmisión en vivo por Instagram, donde la estrella se mostró agotada por los comentarios respecto a su presunto amorío con Marcos. “Chicos, dejen de decir ‘no es por ahí, Primo, no es por ahí’ porque no estamos juntos. Así que relájense. Ya lo dije 20 veces”, expresó completamente enojada por la situación. Por su parte, el joven, quien también estaba presente cuando ocurrió el exabrupto de su amiga, le dio la razón sin dar muchas vueltas.

Sin embargo, esto no fue suficiente para responder las dudas de sus fanáticos, sino todo lo contrario. En especial luego de que, a fines de mayo pasado, la China subiera una imagen del salteño durmiendo a su lado. “Parece que no se sale”, escribió la artista en la postal que avivó las versiones que tanto intentó desaparecer en el último tiempo, lo cual llevó a que se expresara respecto a la amistad entre un hombre y una mujer.

“¿Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean amigos? Es imposible conocer al Primo y no quererlo. Me gusta que esté en mi entorno cercano porque es bueno de corazón y me hace feliz rodearme de gente así”, expresó nuevamente ante las conjeturas que llevaron a cabo sus más de seis millones en ese entonces.