Marcos Torres: «Amo mi ciudad, trabajo para ella todos los días y les pido que me acompañen el domingo»

«Estamos muy contentos, finalizando la campaña» comenzó al actual intendente de Alta Gracia y candidato a continuar su mandato por «Hacemos Unidos por Córdoba-Alta Gracia» en el aire de «Todo Pasa» de FM 88.9.

«Esta campaña se basó en dos partes, por un lado contar lo que hicimos durante los 4 años, lo que vamos a hacer y por otro, a no responder agravios por parte de la oposición u otras listas» aclaró el mandatario.

«En 2019 planteamos unas 30 propuestas, de las cuales concretamos la mayoría y llevamos adelante una buena administración y gestión; lo cual es un gran esfuerzo de los contadores, quienes han priorizado los gastos y más allá de ello se han realizado muchas obras: la canalización de calle Rossi, las rotondas, los ingresos, luminarias LED en toda la ciudad, 20 kilómetros de red de agua, cisternas, troncales. Urbanizamos barrios históricamente marginados, instalamos una Oficina de Empleo, creamos un programa propio de trabajo, llevamos adelante el primer Programa de Vivienda. También habilitamos una Planta de Reciclaje. Falta pero sabemos cómo hacerlo» contó Torres. Además el intendente adelantó que el próximo miércoles 20 de septiembre se empezará con la obra de Avenida Libertador.

Con respecto a la crítica de la oposición sobre que las obras se llevan a cabo solamente en la zona céntrica y no en los barrios apartados, opinó: «Es parte de las reglas del juego criticar. No hay que subestimar al electorado. Los barrios periféricos es en donde más creció Alta Gracia».

Torres también habló sobre las problématicas que aquejan a la ciudad: «Siempre estamos a la vanguardia de lo que viene, hay cuestiones que no nos correspondía resolver y con fondos municipales lo resolvimos, no miramos para el costado». Ante las manifestaciones que hubo esta semana -una por inseguridad y otra sindical- aseveró: «Pongo la cara porque es mi forma de ser, no hay que esconderse. Gobernar es fijar prioridades. Tenemos recursos limitados y hay que fijarse que hacemos según las necesidades».

Con respecto a la salud, el candidato relató: «la Carta Orgánica establece que tenemos a cargo la prevención, la atención primaria. Lo tomamos como un ítem, atendemos 4000 personas por mes en los centros de salud. Nos propusimos cuando ingresamos en el gobierno, un recupero de gastos de mutuales y recuperamos 90 millones. Tenemos 20 especialidades más la farmacia y la mayoría de los vecinos se van con los medicamentos. Hemos hecho obras en el n° 3, n° 1 y n° 8. Con el Hospital Illia tratamos de coordinar siempre y tenemos buenas perspectivas hacia el futuro, ya hay gestiones avanzadas para que se instale el Hospital Privado con un mega proyecto, también».

En relación a la inseguridad, narró: «Pasamos a ser una ciudad de 60 mil habitantes en poco tiempo, estamos muy cerca de Córdoba y la mayoría de los hechos son perpetrados por personas que no son de aquí. La solución es más inclusión, más educación, más cultura. No somos una isla y esto está sucediendo en todo el país. Se ha creado la Seguridad Ciudadana, se instalan alarmas comunitarias, se ha dispuesto mayor iluminación, más cámaras de seguridad. La mayor inversión junto al agua ha sido este tema. Estamos esperando la nueva ley provincial para que la Policía Municipal tenga más injerencia, para que se puedan revelar imágenes cuando el vecino lo solicite, GPS en las unidades. También hay que preparar la fuerza para que tenga atribuciones para detectar contravenciones y pueda tener o hacer algún accionar. Estamos esperando ese marco regulatorio, estoy preocupado y ocupado».

Respecto a la educación, el referente de HUPC, afirmó que a partir del FODEMEP, armaron una cuadrilla propia para hacer arreglos rápidos. «Los auxiliares pasaron a depender de nosotros, PAICOR le da de comer a 3700 chicos. Se brindan unos 180 cursos y talleres. Se han gestionado la llegada de más escuelas terciarias y se proyectan dos escuelas más en la ciudad».

Sobre la oposición dijo: «Veo total y absoluto desconocimiento de la carta orgánica, de lo que es un presupuesto…no tienen sustento las propuestas. Vienen con proyectos tras 4 años de estar en el concejo, ¿Por qué no lo propusiste antes?».

Finalmente concluyó: «Amo mi ciudad, trabajo por ella todos los días. Conozco los problemas de todos los barrios. Administro y cuido lo que es de todos. Les pido que saquen sus conclusiones: que vean un estado presente, como estábamos y cómo estamos hoy. Tenemos una gestión administrativamente sana, económicamente sólida y socialmente equilibrada».