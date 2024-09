Marcos Torres sobre la tragedia en Piedras Blancas: «Sergio era una persona de bien; estamos todos muy dolidos»

Durante la mañana de este jueves, el Intendente Marcos Torres dialogó con el equipo de «Todo Pasa» y, como no podía ser de otra manera, se refirió en primera instancia al trágico accidente que sufrió un Sergio López, empleado del área de Servicios Públicos del Municipio, quien murió este miércoles tras quedar atrapado entre una pala mecánica y un camión recolector en el predio de enterramiento de basura de Piedras Blancas.

«La verdad es que hoy es un dia muy triste, igual que el de ayer. Sergio era una persona de bien, un gran trabajador de familia que le dio mucho a la ciudad y a la gestión. Fue un accidente lamentable, él estaba cumpliendo su tarea y es una pérdida muy dolorosa. Fue un zacudón muy fuerte», inició el mandatario local y siguió: «Estamos para ayudar a su familia en lo que podamos, cuando pase un poquito este momento me haré presente con la esposa e hijos».

Sobre el hecho en sí, Torres aclaró que «no quiere adelantar cuestiones judiciales que no le competen» pero dejó claro que se están siguiendo todos los procedimientos judiciales pertinentes para desentrañar el causante del siniestro.

«Ayer estuvieron José María González y Maximiliano Caminada en el predio de Cormecor. Alta Gracia es socia de esta empresa, somos el mayor socio después de Córdoba capital. Lo que sabemos es que estaban descargando cuando se dio todo, de todos modos hay cámaras que se han aportado desde la empresa a la Justicia y aparentemente fue una mala maniobra de un empleado -que no depende del municipio, sino de la empresa- que estaba en una pala y ahí ocurrió el accidente, pero no me quiero adelantar. Estamos siguiendo todo con mucha responsabilidad y no vamos a sacar conclusiones anticipadas, es un momento muy sensible».

Sobre la asamblea de los trabajadores

En la tarde-noche de ayer y en medio del dolor y revuelo por lo ocurrido en Piedras Blancas, un grupo de trabajadores municipales realizó una asamblea donde se exponía la necesidad de mayor seguridad para los trabajadores y hasta se deslizó la posibilidad que que Piedras Blancas ya no sea el destino de la basura de Alta Gracia.

Al respecto, el Intendente fue claro y aseguró que si bien se encuentran trabajando en distintos proyectos como el de un posible centro de transferencia temporal de residuos, se trata de ideas «a largo plazo» en lo que aun hay que trabajar. Por lo pronto, se llevará la basura a Piedras Blancas «como lo hacemos siempre».