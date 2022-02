Mariana Díaz tendrá su primera competencia del 2022

Mariana Díaz quien mayo del año pasado logró coronarse, obteniendo el Torneo Estatal, buscará en este 2022 poder repetir la hazaña y poder repetir los buenos resultados.

A fines del año pasado comenzó con el pie derecho la nueva temporada del Torneo Estatal de Florida en donde obtuvo el primer lugar en la carrera que se diputó en Naples. “Ganamos con los mismos chicos que habíamos competido el año pasado cuando obtuvimos el campeonato, anduvimos bastante bien, bastantes cómodos, estamos muy contentos y motivados” Le decía Díaz a RESUMEN algunas semanas atrás.

El arranque del 2022 estuvo algo accidentado para la biker, producto de una lesión en un entrenamiento y que no pudo disputar la fecha del torneo estatal, y se tuvo que dar de baja para el Torneo Nacional. “Me di de baja del Nacional, que es una lástima porque es el único que me queda cerca y que el sponsor me iba a pagar todo pero bueno obviamente se entiende, no puedo agarrar bien el manubrio y el dolor de costilla es lo peor que hay, no podes toser, ni reírte, ni nada”. Le decía Mariana a este medio.

Pero la medallista mundial, panamericana y sudamericana, se pudo recuperar y dirá presente en la competencia de este fin de semana.