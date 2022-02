Mariana Díaz terminó en el podio en el estatal de Florida

Mariana Díaz, terminó con una muy buena performance en la cuarta fecha del Torneo Estatal de BMX de Florida, que se disputó este fin de semana.

La competencia se disputó en la pista de Okeeheelee BMX, en donde hace un par de semanas la rider altagraciense sufrió una caída que le provocó algunas lesiones que le impidieron ser de la partida en la fecha anterior que se disputó en Ancient City BMX.

En esta oportunidad luego de esos percances, Díaz pudo lograr dos segundos puestos.

La rider altagraciense terminó obteniendo dos segundos puestos. “Me cuide bastante, fue la misma pista donde me caí, sin darme cuenta me cuide bastante. Quise terminar arriba de la bici, lo cual logre. Me sentí bastante bien, entrene poco y di todo lo que tenía para dar, alcanzó para un segundo puesto así que estoy bien con eso. Sirve para mantenerme bien en el campeonato y para ver donde estoy y donde quiero estar en la próxima que es dentro de un mes”.

La próxima competencia de la temporada se disputará en la pista de Triple Creek BMX, desde el 11 a 13 de marzo.