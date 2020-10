Ficha limpia: “Va a servir para combatir la corrupción”

Ficha Limpia es un proyecto presentado en la Legislatura Provincial por la UCR. Este proyecto impide postularse para cargos electivos a los condenados por delitos de corrupción aunque la sentencia no esté firme. Comenzó en Argentina en 2019, cuando el bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, ya en proceso de retirada del poder, intentó dar media sanción en una sesión fallida porque el Frente para la Victoria no dio cuórum.

La Legisladora Provincial Marisa Carrillo habló al aire de la 88.9 fm y dio detalles acerca de este proyecto: “Es muy importante y tiene gran embargadura porque tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia. Además, va a servir para combatir la corrupción”. Carrillo continuó: “Hace tiempo que desde la UCR venimos trabajando en sintonía en un foro de legisladores nacionales y provinciales, en el cual algunos proyectos que son presentados a nivel nacional pueden tener injerencia en las provincias y los concejos deliberantes”.

En cuanto a la pandemia y el sistema sanitario, la Legisladora reclamó que no hay insumos, que no se realizan testeos y que el polo sanitario “está saturado”. “Es una situación preocupante” dijo y resaltó que estas cosas no deberían suceder ya que estuvimos en aislamiento 7 meses para que el sistema hoy esté en otras condiciones.