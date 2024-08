Marley fue denunciado por corrupción de menores

Marley se encuentra en el ojo de la tormenta. Pese a ser el conductor estrella de “Survivor, Expedición Robinson 2024″, el mediático fue denunciado por presunta corrupción de menores. “América Noticias está en condiciones de informar que se ha radicado una denuncia contra Marley por el supuesto delito de corrupción de menores”, destacaron desde América Noticias.

En cuanto al denunciante, el mismo fue identificado como Adrián Alfredo Molina, actualmente de 44 años. El hombre vive en la ciudad de Miami, pero decidió venir a Argentina para llevar a cabo la denuncia.

El hecho habría tenido lugar a mediados de los años 90, cuando el padre de Molina adquirió una computadora. Fue en ese entonces, cuando tenía 17 años, conoció a un hombre que se presentaba como alguien parecido al actor Hugh Grant. “Con 17 años, conocí a una persona que se identificó con un alias y con un correo electrónico (…) ocultando su verdadera identidad, manifestando que se parecía a Hugh Grant”, destacó el denunciante.

Seguidamente, Molina destacó que comenzó su presunta conversación con esta persona de forma amistosa. En ese entonces, este “amigo” le consultaba algunas cosas de su vida personal que “nadie sabía”.

La amistad habría comenzado a crecer por varios meses, al punto de que esta persona le mandaba todos los días correos electrónicos. Esto llevó a que el hombre lo citara para conocerse en persona. “Esta persona es casi 10 años mayor que yo, quien por un tiempo logró mi amistad, me mandaba correos diariamente, incluso en sus viajes al exterior. Esta comunicación diaria duró unos meses”, destacó el denunciante.

Tras la propuesta de este individuo, habría decidido encontrarse con él en Palermo. Cuando fueron a su casa, el denunciante aseveró que Marley habría intentado tener relaciones con él en su casa.

“En esa ocasión, me subí a su automóvil en el área de la Avenida Libertador e inmediatamente me llevó por la autopista Panamericana a su casa en la zona Norte. Durante ese trayecto, me intentó agarrarme de la mano, lo cual rechacé. En ese primer encuentro en su casa, trató de seducirme e intentó tener relaciones sexuales, pero me negué, lo cual sentí mucha vergüenza y culpa”, expresó Adrián Alfredo Molina sobre su supuesto encuentro con el conductor.

Luego de esa salida, siguieron escribiéndose. En esos mensajes, Marley lo habría hecho sentir mal por rechazar su propuesta al recalcar que tenía ganas de tener ese encuentro con él. “Me hacía sentir culpable porque lo había rechazado. Él me decía que quería tener relaciones sexuales conmigo y que no debía contarle nada a nadie”, cerró el denunciante.

Sin embargo, en el marco del último programa de LAM (noche del martes 27 de agosto), el mismo Marley respondió a las acusaciones en su contra. Desde este punto, aseveró que la denuncia era un relato “malicioso y alevoso”. Por tanto, sentenció que se disponía ante la Justicia y recalcó que iba a denunciar a la persona que realizó la denuncia.

“Me acabo de enterar todo por vos. Es un relato mentiroso y fantasioso. Plagado de falsedades. Hay una intención económica. Mañana me pongo a disposición de la justicia. Voy a denunciarlo penalmente”, le expresó el conductor de Survivor a Ángel de Brito.