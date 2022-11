«Martín asegurará la continuidad del modelo cordobesista»

Facundo Torres, Ministro de Empleo y Formación Profesional y Presidente del Partido Justicialista del Departamento Santa María, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» de FM 88.9 sobre el lanzamiento de Martín Llaryora como candidato a gobernador de Córdoba.

«Fue un plenario fantástico, era necesario que la dirigencia de Hacemos por Córdoba se juntase. Estaba colapsado el hotel, todos expectantes por escuchar las palabras de nuestro gobernador y de Martín (Llaryora) que va a continuar con este modelo. Dijo palabras cargadas de emoción, teniendo en cuenta las transformaciones que se hicieron en Córdoba y que las comenzó el gallego y el gringo y que las va a continuar Martín» relató el ministro.

«Finalmente se hizo el lanzamiento oficial de Martín, sacamos nuestro jugador a la cancha. Será quien garantice la continuidad de este modelo cordobesista que va más allá de los nombres, que respeta la pluralidad de ideas, que promueve el federalismo, respeta las instituciones, que trabaja con el sector productivo, privado, con organizaciones sociales, con instituciones y avanza de manera conjunta» continuó.

Con respecto a la propuesta que realizó Llaryora sobre Schiaretti presidente, manifestó: «Martín, desde sus ganas y su ímpetu, dijo algo que todos pensábamos: lo necesitamos a Juan Schiaretti como presidente, hoy hay una grieta y no tenemos que vernos como enemigos. Él es garantista, es terco en la defensa de sus ideas y principios, y esa tozudez lo lleva a cumplir sus políticas. Todos aplaudieron».

En relación a la presencia de los representantes del espacio del kirchnerismo: «Ayer fue un plenario de Hacemos por Córdoba, ningún referente del Frente de Todos estuvo presente».

«Martín fue intendente de San Francisco y la transformó y ahora está haciendo lo mismo con la Capital, le va a tender las dos manos a todos los jefes comunales» afirmó Torres.

Respecto al Departamento Santa María, aseguró: «Venimos trabajando muy bien, hay diferentes mandatarios y cada uno tiene diferentes situaciones. Sobre la rere elección, es un tema que está en la legislatura y el gobernador piensa que para hacer un cambio debe haber consenso de todos los sectores y no lo hay. Cada jefe, cada intendente, tienen que proyectar a otros dirigentes, Todos pueden tener aspiraciones legítimas, hay mucho potencial, durante mucho tiempo tuvo posibilidades un Walter (Saieg) o un Hugo Testa. Yo voy a promover y a propulsar cada uno de los dirigentes, también hay que tener mesura y saber que es el partido quien elije y terminan siendo los que tienen más acompañamiento de la gente».

Sobre su rol dentro de Hacemos Por Córdoba, detalló: «Siempre voy a estar donde HXC me pida. Estoy dentro de la mesa política. Esta tarde, tengo un acto con Martín, en el cual entregaremos certificados de talleres finalizados a gasistas matriculados, electricistas, peluqueros. Siempre damos herramientas a los cordobeses para que salgan a pelearla en un momento complicadísimo de nuestra Argentina. Brindamos unos 1800 cursos de oficios desparramados en la provincia».

Torres opinó también sobre el comunicado de Juntos Por el Cambio, en el cual exigían al gobernador publicar la fecha de las elecciones provinciales, planteando que con el lanzamiento de Llaryora, aventaja a los otros espacios políticos. «No me parece raro, están pensando solamente en fecha de elecciones, más que pensar en un proyecto para que Córdoba siga transformándose, no se los ve hablar nunca sobre ésto. No saben si llegan al poder y cuando lo hagan que van a hacer. Nuestro gobernador dirá cuando serán las elecciones el 1 de febrero, cuando inicie la actividad legislativa, con los tiempos que corresponden. A nadie de JXC se les escucha propuestas concretas y HXC es todo lo contrario y por eso los cordobeses nos eligen hace 24 años».

Finalmente habló sobre su hemano, el intendente Marcos Torres y su equipo: «Ayer estaban todos nuestros referentes. Tenemos un gran equipo, con experiencia de gestión, en diferentes áreas, que transmiten los valores. Este proyecto lleva ya diez años».