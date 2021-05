Martín Cugno: “Es un error grave y en caso de tener que sancionar, lo haremos”

En las ultimas horas, una grave denuncia recayó sobre el personal encargado de la vacunación de Covid en la ciudad. Una mujer de 78 años, aseguró haber sido inmunizada con diferentes dosis en el microestadio de Vóley y que, cuando notaron el error, le “tacharon” una de ellas en su carnet, con corrector.

La noticia, la cual cobró relevancia a nivel provincial, generó un importante revuelo y es por ello que RESUMEN dialogó con el Director de Políticas Sanitarias, Martín Cugno, a fines de que pudiera aclarar cual había sido la situación.

“Es cierto. Esta mujer fue vacunada con Sputnik y luego con Sinopharm. Yo me comuniqué personalmente con ella, ya pasaron cuatro días de la segunda dosis y está en muy bien, en buenas condiciones de salud. De todos modos, no tendría porque no estarlo porque en ningún lugar del mundo se han dado reacciones adversas por un caso como este”, inició el profesional.

Así mismo, lejos de minimizar el hecho, Cugno reconoció que se trató de un “error administrativo grave” y no descartó posibles sanciones.

“Estamos evaluando e investigando la situación porque a nivel administrativo es un error grave y en el caso en que debamos realizar alguna sanción lo haremos. De todos modos repito que la mujer está bien y le vamos a hacer un seguimiento para estar tranquilos de que tiene inmunidad ante el Covid y evaluar la carga de anticuerpos”, aseguró.

El error se habría dado cuando a la vecina le colocaron la primer dosis, allá por el mes de marzo. En esa oportunidad, le colocaron la Sputnik pero quien se lo registró en el carnet, puso “Sinopharm”. Entonces, a la hora de recibir la segunda dosis, los profesionales dieron por sentado que correspondía Sinopharm y fue cuando la mujer se dio cuenta de que había un error.