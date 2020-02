“Más allá de la crisis que sufre nuestra patria, Córdoba sigue adelante porque los cordobeses estamos unidos”

En la mañana de este lunes 17 de febrero, el Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti presenció la inauguración del ramal de gas natural y la planta de presión de Villa San Isidro.

El mandatario provincial fue recibido por el Jefe Comunal de la localidad, Claudio Peña y fue acompañado por el Ministro de Gobierno, Facundo Torres, el Ministro de Servicios Públicos, Fabián López, el Secretario de Comunicaciones, Marcos Bovo, y las Legisladoras Carolina Basualdo (HXC) y Marisa Carrillo (UCR). Una presencia para destacar, la ex Jefa Comunal radical, Claudia Cuffa quiso estar presente para ver la concreción de un sueño, que según ella misma asegura, se gestó durante su mandato que finalizó hace dos meses atrás.

Asistieron además varios Intendentes y Jefes Comunales de la zona, Marcos Torres (Alta Gracia), Ramón Zalazar (Anisacate), David Boaglio (Despeñaderos), Gerardo Martínez (Potrero de Garay), Carlos Guzmán (La Serranita), Hugo Suárez (Los Cedros), entre otros.

El primero en tomar la palabra fue el anfitrión, Claudio Peña, que destacó la obra, su alcance y no dejó de recordar el día de las elecciones cuando recibió el llamado de Schiaretti: “Todavía tengo piel de gallina cuando lo pienso. El Gobernador me dijo que no estábamos solos y que íbamos a poder contar con él. Y estos son los resultados”, aseguró a la vez que remarcó el apoyo tanto del Ministro de Gobierno, Facundo Torres, así como de la Legisladora Carolina Basualdo.

“Llegó el progreso”

El Gobernador bromeó al principio acerca del calor agobiante que se sentía en la carpa armada al lado de la planta de gas: “Está lindo el sol. ¡Mamadera¡ cómo dicen los porteños. ¡Cómo no nos reunimos debajo de un árbol, ya que estamos en las Sierras. Para la próxima Ministro López, ya sabemos”, afirmó entre las risas de los presentes.

“Es una alegría compartir esta mañana con ustedes, porque llega el progreso a Villa San Isidro: el gas natural. Y hay un antes y un después en la vida de las localidades, después de la llegada del gas natural que para las familias significa mejorar la calidad de vida porque no acaba nunca. Decía Claudio (Peña, Jefe Comunal) que muchos se calentaban con leña. Y la leña se acaba, así como se acaba el gas en garrafas y en tubos. Además sale más barato, menos de la mitad con respecto al en garrafas y en tubo. Y para los emprendimientos productivos, hoteles, restaurantes, fábricas representa un ahorro notable en combustible.

El Gobernador resumió el importe de inversión para esta obra y adelantó que se hará otra de 10 millones de pesos para cumplir con la red domiciliaria al 70% de los habitantes de la zona.

Al respectó aclaró: Para que el gas esté en cada vivienda, hemos hecho un acuerdo con el Ministro de Gobierno Facundo Torres con los municipios para hacer un fondo con el que les prestamos a las familias la parte que les toca de las redes domiciliarias, para que la paguen con un año de gracia y se lo financiamos sin ningún tipo de interés. Con el Banco de Córdoba, para los que están percibiendo un ingreso por debajo de la línea de pobreza, se les cobra la mitad. Y para los que se encuentra por debajo de la línea de indigencia, que no llega a cubrir la canasta alimentaria, no le cobramos nada y pagamos entre todos. Los que menos tienen no pueden pagar pagar más caro el gas. Esta es la solidaridad de los cordobeses”

Conectividad y conocimiento.

También llegaron 9, 4 km de fibra óptica a la localidad de San Isidro:

“Junto con el gas llegó la fibra óptica y la conexión a internet que es lo que define si un pueblo está o no en el Siglo XXI. Internet es la mayor biblioteca creada por el ser humano. Acceder a internet quiere decir acceder al conocimiento y a la posibilidad de conocer y educarse”.

.

La fuerza de los cordobeses:

El remate final del discurso del Gobernador hizo clara referencia al contexto económico del país y al político proprio de Córdoba:

“Todo lo hicimos con plata de los cordobeses, esa es la fuerza de nuestra Provincia. Vamos progresando, más allá de la crisis que sufre nuestra patria, más allá de las limitaciones de recursos que tenemos, Córdoba sigue adelante porque los cordobeses estamos unidos, caminamos juntos pese a nuestra distinta manera de pensar para alcanzar el progreso y que llegue a cada familia”

Vamos progresando, más allá de la crisis que sufre nuestra patria, más allá de las limitaciones de recursos que tenemos, “Córdoba sigue adelante porque los cordobeses estamos unidos, caminamos juntos pese a nuestra distinta manera de pensar para alcanzar el progreso y que llegue a cada familia” Juan Schiaretti, Gobernador de Córdoba

Más obras

Peña además recibió un importe de 300 mil pesos para un Depósito Municipal y adelantó que en marzo comenzará a construirse un edificio para que funcione la sala de jardín de 4 en el marco del Plan Aurora. Schiaretti anunció además la obra de la Planta Potabilizadora para la zona de San Isidro y José de la Quintana