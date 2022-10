«Me abrazó, no me soltaba y me decía ´Te quiero´»

«Desde Alta Gracia me vino a visitar mi nuevo amiguito Benja… pasó por su médico, hizo lo que tenía que hacer y sus papás lo trajeron a la Fundación («Un Tatuaje para una Sonrisa») para donarnos este andador, para dárselo a quien realmente lo necesite» comienza el relato de Juan Pablo Rodríguez, presidente de la institución solidaria, en las redes sociales.

Y continuó: «Ustedes si tienen que envidiarme algo, envídienme estas visitas, no tengo manera de expresarles lo que se siente cuando un niño como Benja, de la edad de él, corra para abrazarme y no me suelte por al menos cinco minutos diciendome ´te quiero´… las salidas que tienen, la inocencia, la sinceridad… pff, ¡que dichoso que soy! se ganó un paquetito de galletas y para terminar de enamorarme cuando se iba, agarrado de las manos de sus papás, al irse gira la cabeza y me dice ´chau, te quiero… cuando llegue a casa te llamo eh!´ jaja… ¡cerrame la mesa y tachame la doble!».

Para finalizar, ofreció el andador: «Si saben de alguien que necesite este andador, me escribe por whatsapp al 3516660934».

Cabe recordar que en junio del 2021, Benjamín se hizo conocido ya que la primaria a la que asiste, Manuel Solares, no contaba con una rampa para el ingreso de personas con discapacidad motriz. Por ello, un grupo de madres de los compañeritos de Benja, en un gran esfuerzo en conjunto, compraron la rampa.

«Las mamás de los compañeros de Benja juntaron el dinero, son nueve madres las que tuvieron la iniciativa, nadie les donó nada, los pedidos a la Municipalidad fueron varios desde lo personal y de parte del colegio también, ¡pero hasta mitad del año no hubo respuesta! Las madres al ver la necesidad de la rampa, decidieron tomar la iniciativa» relataron felices sus padres en aquel momento.

«Era un reclamo nuestro y de los mismos directivos, ya que casi estamos a mitad de año. Sino había una mamá que me ayudara a cargar el andador, no podía subirlo» explicó Yamila a RESUMEN, entonces. «Fue increíble su alegría cuando se dio cuenta de que era para él, que podía entrar junto a sus compañeritos, esa es la verdadera inclusión. Estamos muy contentos y agradecidos» concluyó.