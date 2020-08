En una entrevista exclusiva, RESUMEN dialogó con Osvaldo Rugani, pintor, docente, y conocido en Alta Gracia por sus retratos y su humor, en formato historieta. Hizo un recorrido por su carrera y sus comienzos.

“Lo mio es prácticamente de familia, mi padre era artista plástico y profesor. Viví mi infancia rodeado de arte, en mi casa siempre había cuadros y veía a mi padre pintar. Crecí en ese ambiente, con artistas”, comenzó relatando Osvaldo.

Además explicó que se interesó por el mundo del arte y comenzó a estudiar. En un principio lo hizo en academias, luego se especializó en la Universidad Nacional de Córdoba donde obtuvo el título de Licenciado en pintura y Profesor Superior en artes plásticas.

“La docencia es algo que me apasiona pero me quitó mucho tiempo, ahora estoy dibujando más y continuó con clases particulares en un taller. Con el tema de la pandemia, tengo menos alumnos pero más días a la semana estoy enseñando. Nos adaptamos a los cambios y los protocolos”, agregó el artista.

Se considera un apasionado en todo lo que hace. En su trayectoria se incursionó en distintas técnicas que van desde la pintura, dibujo, escultura, talla y grabados.

Desde hace 3 años comenzó a plasmar su arte en diario RESUMEN, aportando su humor en cada caricatura que se comparte cada día. “Esto me trajo mucho beneplácito al poder ser reconocido internacionalmente”, manifestó Rugani.

Entre sus trabajo, se pueden observar retratos que realizó a los “personajes” de la ciudad. “Hacer los retratos es apasionante porque es meterse en la vida de la persona, conocer su historia. Eso me atrapó mucho, es algo que también hacía mi padre en su época y yo lo continué . Quería respetar el patrimonio intangible de la ciudad, hacer que la gente no se olvide de esos personajes y pasen de largo”, continuó explicando Osvaldo.

Es consciente que le dedica muchas horas a su trabajo, suele pasar varias horas buscando las noticias y el interés de la gente para plasmar sus caricaturas. “Trato de hacer el mejor dibujo posible, pero hay veces que el tema supera al dibujo”, aseguró el pintor.

Cuando se le consultó sobre su relación con la tecnología y las redes sociales afirmó que las utiliza como una herramienta labora. “Varios años residiendo en Ushuaia me permitieron aprender a llevarme bien con las redes sociales, estar allá me permitió mostrar mi obra al mundo y vender. Ahora desde mi ciudad continuó pintando y dibujando, algo que tanto me apasiona“, finalizó Osvaldo.