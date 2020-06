“Me encanta abrazar a mis pacientes pero ahora no se puede”

La pandemia llegó y todos nos tuvimos que adaptar a estos nuevos tiempos, a los nuevos cuidados y normas para evitar ser contagiados por el virus. La pediatría y el cuidado de los más pequeños de la familia no quedaron exentos a estos tiempos de cambios.

En diálogo con RESUMEN, Patricia Fiñana, pediatra del Centro Materno manifestó que al comienzo de la cuarentena debieron dejar de atender porque en la ciudad había casos positivos de Covid- 19, pero que con el correr de los días la situación fue cambiando: “después de un mes conversamos los tres pediatras y adaptamos el lugar para volver a brindar atención. Reducimos nuestras cargas horarias, buscamos la protección para nosotros, para nuestros pacientes y empezamos a profundizar en la higienización del espacio”.

“En ese tiempo tratamos de trabajar con telemedicina, una herramienta que es muy buena. Considero que podría seguir utilizándose ya que me permitía llegar más fácil a los padres que no podían venir hasta el consultorio y dar una solución más rápida sin la necesidad de mover a tantas personas” agregó la pediatra.

La doctora explicó a RESUMEN que al momento de volver al consultorio, empezó a priorizar la atención de los más pequeños. Además realizó una lista de difusión a través de WhatsApp para poder llegar a los padres y explicarles la importancia de los controles de niño sano. Cuando se le consultó cuáles fueron las normas y cuidados a la hora de atender a los pacientes, explicó: “se les pidió a los padres concurrir a la hora del turno, asistir un mayor por niño, venir con tapaboca, no llevar bolsos y que los niños lleven ropa fácil de sacar. La mayoría de los padres respondieron de manera positiva. La atención se puede realizar en tiempo y forma sin mezclar los pacientes y tenemos tiempo de higienizar la camilla e instrumentos que utilizamos”.

“Ahora que estamos mejor, queremos volver con la atención de especialistas y controles como por ejemplo oftalmología, audiometría o cualquier otro estudio que vamos haciendo de acuerdo a la edad del niño. También es muy importante continuar con el esquema de vacunación” agregó Patricia.

Con respecto a las patologías respiratorias la pediatra aclaró que este año han disminuido con relación a otros años. Esto está asociado a que los pequeños no van al colegio ni están en contacto con otros niños. “Esto no se ha terminado pero lo más importante es no tener miedo, cuidar a los niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Debemos aprender a adaptarnos. Me encanta abrazar y saludar a mis pacientes, pero ahora no se puede, hay que respetar el distanciamiento y continuar con el concepto de cuidarnos entre todos” finalizó la pediatra en su testimonio.