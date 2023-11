«Me encantaría ir a Alta Gracia con mi espectáculo»

Durante la mañana de este miércoles, Willy Magia se comunicó telefónicamente con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», el reconocido mago contó su experiencia tras participar en Got Talent Argentina: «La repercusión se sintió muchísimo, pero a su vez fue por tratar de lograr algo diferente y original. Además, esa rutina de poder combinar la magia y el fútbol: hacer aparecer un campeón del mundo para poder levantar la Copa del Mundo. Esa idea la traje desde hace unos meses y poder completarla me parece que es algo muy satisfactorio y llena esa pasión y orgullo. La repercusión que tuvo me parece increíble: desde Chile, Paraguay, Uruguay, todos los medios y demás. Se ve que gustó y eso es lo que realmente hay que valorar».

«Me gustó mucho las devoluciones que me hicieron los jurados en Got Talent. Me sorprendió Abel Pintos que es una persona tan experimentada, que me de devoluciones tan buenas sobre todo ya que lo lleve por otro lado. Flor Peña que tenga tan lindas palabras para lo que hago, me encantó. Me quedo con Abel Pintos porque lo hice emocionar», dijo.

En cuanto a sus comienzos, Willy contó que «A diferencia de la mayoría de los magos, a mi me agarró el gusto a la magia de grande. Yo me recibí de abogado y después de eso fue que comencé con la magia. Lo arranqué como un hobby, el cual se volvió cada vez más fuerte, empecé trabajando para algunas empresas haciendo shows privados y después empecé a trabajar con el Flaco Pailos en la temporada de Carlos Paz (4 temporadas que fueron una experiencia increíble). Hice mi temporada solo y ahí gané el premio Carlos al Mejor Espectáculo Integral de Magia. Todo eso me fue llevando a dedicarme de lleno a la magia».

Por el lado de sus actos, el mago expresó que «Hay clásicos en la magia si hablamos de los trucos, pero está en cada uno en ponerle la impronta a todo. Hay que hacer volar la imaginación y creatividad. Yo me baso mucho en los deseos populares de la gente y lo que quieren ver. Siempre estoy craneando ideas nuevas y poder llevarlas a cabo, eso es por momentos lo más difícil pero el límite está en la imaginación de cada uno y de ahí enfocarse en eso. Siempre estudio rutinas y métodos nuevos».

«En Latinoamérica, el ilusionismo con la magia van de la mano. Se considera ilusionista al que tiene más aparatología, grandes ilusiones; por lo que podríamos decir que el ilusionista hace magia», comentó Willy.

«Gracias a Dios, estoy con mucho trabajo (sobre todo en shows empresariales). La magia se ha puesto muy fuerte a la hora del espectáculo, más en este contexto. Estoy trabajando muchísimo gracias a todos. Mostrar cosas diferentes me parece que es lo fundamental. Me encantaría ir a Alta Gracia con mi propio espectáculo», finalizó.