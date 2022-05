Aún en la actualidad, la política es un ámbito rigurosamente conservador. Sin embargo, cada vez más figuras femeninas resaltan y van ganando lugar dentro del escenario político. Una de ellas es Lucía Allende, militante radical y elegida concejal, miembro del bloque de Alta Gracia Crece. La edil opinó que no es un espacio liviano hacer política en estructuras tan conservadoras, pero que ha habido avances y cambios notables en cuanto a la participación. “Somos cuatro mujeres que hoy estamos como caras visibles porque ocupamos lugares públicos, pero hay mucha gente atrás. Me gustaría algún día ser intendenta de la ciudad. Sería lindo. La ciudad está preparada. Nuestra ciudad siempre ha sido conservadora, pero hoy hay muchas instituciones a cargo de mujeres, lo cual muestra algo. La situación social que estamos atravesando, la gente pide cambios. Desde el bloque y el partido no decimos que está todo mal, pero tampoco todo bien. Alta Gracia y la política local tiene mucho para debatir. Necesitamos potenciar el desarrollo comercial y productivo”.

Lucía comenzó a militar en la secundaria, en la Juventud Radical, donde principalmente se dedican a tareas sociales, campañas solidarias, como festejos del día del niño, salir a los barrios. Al poco tiempo, pudo participar de una interna, donde buscó capacitarse y a sus correligionarios a través de debates, para educarse principalmente en la función pública.

Con respecto a su actual labor como concejal, Allende respondió: “Intento generar una agenda un poco más amplia para otros sectores y no centrarme sólo en los servicios. Desde el bloque hablamos siempre del orden de prioridades. En el concejo nos pasan los proyectos directamente a Comisión, ni siquiera dan su opinión. En todo lo que hacemos buscamos brindar fundamentos. Es necesario que haya participación e intercambio de opiniones”.

Por último, en cuanto a la estructura actual de la Unión Cívica Radical, la edil comentó: “Estamos bien, tenemos mucho más diálogo de lo que parece. Internamente tenemos muchos tires y aflojes. El contexto es malo y los ojos están puestos en que podamos llevar soluciones. Hay que poner siempre por encima el interés general y colectivo. La gente tiene una reacción hacia lo político de rechazo, y estamos en deuda con la sociedad. Lo que se logró armar en 2019 nos dejó estar muy cerca de ganar. esa es la forma: todos juntos, no hay otra. La gente nos pide que no nos peleemos, y es verdad. El 2019 y las elecciones pasadas son señales”.