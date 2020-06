En la mañana de ayer, al aire de la 88.9, el Concejal Manu Ortíz explicó sobre el Proyecto de Ordenanza que impulsará, a través del cual proponen colocar un plásticos estilo cortina transparente entre el chofer y los usuarios de taxis y remises. Esto, claro está, ante la necesidad de mantener la seguridad e higiene en este contexto de pandemia.

Lo cierto es que Ortíz reconoció que se trataba de una medida que ya había sido implementada por varios trabajadores del volante y, lo que se buscaba con esta ordenanza era que rigiera de manera obligatoria para todos. A esto, le sumó que se había reunido con unos 50 choferes y que éstos habían visto con buenos ojos el proyecto.

Tras los dichos del Concejal oficialista, Mario Miranda, permisionario de taxis de la ciudad, habló con RESUMEN y manifestó su malestar por lo que consideró “una atribución que no le corresponde” . “Yo estuve hablando con unos 20 compañeros que trabajamos en esto desde hace muchisimos años y ninguno sabía nada de esa supuesta reunión. O sea ninguno se había reunido con el Concejal. Yo no digo que esté mal la idea, pero me molesta que los políticos se atribuyan algo que nosotros ya venimos implementando”, sostuvo el taxista reconociendo que en su caso y el de tantos otros, colocaron esos vinilos una semana después del inicio de la cuarentena.

“No es una idea de él y a decir verdad tampoco es algo tan seguro porque se empaña todo el tiempo. Cuesta trabajar con eso, aunque sabemos que puede ser necesario”, agregó el trabajador.

