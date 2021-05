“Me molesta tu falta de rampas” canta el grupo Mixtura de Alta Gracia

Eddie Barrionuevo, artista de la ciudad de Alta Gracia, dialogó con RESUMEN DE LA REGIÓN sobre la situación que vive cada vez que va a subirse a un escenario, desde que tiene ocho años, siendo una persona con discapacidad motriz.

“Siempre el mismo problema para subir al escenario. Antes usaba el humor para plantear la falta de accesibilidad. Hoy hay un poco más de conciencia-antes era un tema tabú- pero falta. He recorrido la provincia, el país, centros culturales, plazas y hay muy pocos sitios accesibles para personas con discapacidad o personas mayores: escenarios muy altos, escaleras muy finas, escalones muy pronunciados…” relata Barrionuevo.

En relación a la canción, explica: “La canción cuenta lo que se vive desde una silla de ruedas. Y fue creada en 2018 tras un show en el que se me ocurrió sublimar una remera que decía:`Tu falta de rampas me molesta´. La prensa hizo que se hiciera visual y no sólo algo que decíamos. Recién ahora la pudimos grabar y queríamos hacer un video con varios artistas que se sumaran a repetir la leyenda pero actualmente no se puede, debido a la pandemia covid19. Igualmente, desde que la hicimos, comenzamos a usarla e invitamos a bandas a ponerse la remera también”.

MIXTURA

Mixtura comienza en diciembre de 2010, en la ciudad de Alta Gracia. La idea surge por un fuerte deseo de poder expresar a través de la música, ciertos temas que van desde lo íntimo y personal hasta visibilizar ciertas problemáticas sociales.

La banda ha tocado en diversos lugares, pasando por bares, ferias y en eventos culturales de la ciudad

como también en el resto de la provincia y del país.

Desde sus inicios hasta la actualidad ha tenido múltiples transformaciones, empezando con un estilo acústico,

versionando canciones y asumiendo el desafío de composiciones propias en sus shows.

Esta transformación es producto del paso de los años, de permitirse experimentar y jugar con la música dando vía libre a múltiples sonidos y estilos, llegando finalmente a tintes electrónicos abriendo así un amplio abanico sonoro.

DISCOGRAFIA

2018: “Mixtura”

2019: “Mixtura II”

2020: “Desde casa”

2021: #MEMOLESTA

VIDEOS

2018: Fenix

2018: Live Sessions

2020: Melancolía encarnada cuando haces abandono