“Me podrán sacar de las fotos pero nunca me quitaran la militancia”

Villa Giardino tiene un significado muy peculiar para los miembros del partido radical. Es allí donde todos los años se reúnen como militantes y disertan sobre los nuevos rumbos de la política. Si bien este encuentro busca mantener la igualdad entre los partidarios, hubo un evento posterior que indicó lo contrario. Lo que sucedió fue que durante el evento se tomó una fotografía entre los asistentes, pero algunos de ellos fueron recortados de la fotografía al momento de ser publicados en ciertos medios de comunicación. Uno de ellos, fue Omar Allende, Secretario del Comité Provincial de la UCR, quien dialogó con el equipo de Todo Pasa sobre el tema. “No me fijo mucho en eso. No soy un dirigente que busca estar primero en la foto. Me convocaron y gustoso fui. Algún pícaro me sacó de la foto. Neruda decía que podrán cortar las flores pero nunca desaparecerá la primavera. Me podrán sacar de las fotos pero nunca me quitarán la militancia. Fui a Giardino ya que me pidieron con una actividad relacionada con mi trabajo. No fue el presidente del partido quien me sacó de la foto. Hablamos mucho, discutimos mucho y nos ponemos de acuerdo mucho. Creo que no es muy relevante que te corten en una foto”.

Con respecto a la conducción del partido, el radical asegura. No hubo freno a ninguna candidatura de parte de la conducción. Además, agregó que cuatro nombres están dando vueltas:Vagni, Luppi, Morer y Carrillo. “Creo que debemos definirlo con voto popular. Tenemos que buscar al mejor hombre o mejor mujer, no sólo para nosotros sino también para la gente. Si eligen a Marisa Carrillo, la voy a apoyar. Le debe servir al conjunto de la sociedad nuestro candidato. En algún momento los representantes eran Vagin y Luppi y yo no coincidía con ellos sin embargo los apoyé. Lo importante es tener convicciones y no ver dentro de tu partido a tus enemigos. El odio es un sentimiento que perjudica al que lo siente no al otro. La política es una herramienta para hacerle el bien a la gente”, concluyó Allende.