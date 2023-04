«Me robaron la garrafa cuatro veces en dos meses»: la bronca de una familia de barrio Parque del Virrey

Este martes, una vecina de barrio Parque del Virrey se comunicó con RESUMEN para expresar su bronca e indignación por una constante que se repite: la inseguridad en su zona.

«Anoche me robaron la garrafa y ya me la robaron cuatro veces en dos meses. La verdad es que acá no se puede vivir. Anoche cuando volvía del kiosco me encontré con que me habían robado la garrafa; no tarde más de 15 minutos. Después me entero que a la vecina de al lado le habían llevado unas zapatillas y toallas de la soga, calculo que son los mismos», explicó Zulema, la damnificada, quien vive a pocos metros de Av Hipólito Yrigoyen.

«Yo vivo sola con mis hijas, ya no se cómo reforzar mí casita porque de todos modos se meten. La situación está muy dura y encima te roban, no podes salir ni cinco minutos de tu casa, es tierra de nadie» culminó la mujer quien pidió por mayor recorrido policial por la zona.