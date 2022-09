Daniel González, Presidente de Colectividades, fue denunciado por el titular de un medio de comunicación ante la Defensoría del Pueblo por supuestas pérdidas de dinero en las fechas anteriores del evento.

Consultado por el equipo de «Todo Pasa» sobre el hecho, González afirmó: «La verdad no sabía que se había hecho una denuncia y no le quiero dar identidad. Tuve una entrevista en un programa de un medio de comunicación, me fui y no había ningún problema».

Y agregó: «Antes de la entrevista me pidieron traer a un artista del ámbito del cuarteto y ya tengo al grilla casi armada para ese día, por eso dije que no. Me siento hasta extorsionado».

«Manifiestan que las ediciones de Colectividades ha generado deudas y son muchas las fiestas anteriores que las han tenido. Personalmente pienso que hacer el Encuentro de Colectividades es una inversión, ya que queda mucho dinero en la ciudad, en los comercios, en la gastronomía» expresó sorprendido el presidente.

«Es la primera vez que me pasa. Cuando di una negativa ante una sugerencia, luego trataron de convencerme. Soy un hombre de concenso. No tengo aspiraciones políticas, la única es seguir al lado de Marcos o Facundo Torres» contó.

Sobre las «pérdidas», González especificó: «Los balances han estado un tiempo en el Tribunal de Cuentas, se hicieron algunas críticas, luego paso al Concejo Deliberante y fueron aprobados por la mayoría».

«No estoy enojado, elijo con que enojarme, estoy triste porque son situaciones que no deberían haberse dado, porque somos personas adultas y podemos hablar. Tengo convicciones pero no soy dueño de la verdad absoluta, no puedo permitir que se me atropelle así, que se digan cosas que no son sobre mi persona, no tengo nada que ocultar» concluyó sobre este tema.

Desde la Defensoría del Pueblo, expresaron que si se recibió una denuncia, a la cual respondieron rápidamente, informando que la Defensoría interviene entre vecinos y dependencias provinciales, que las municipalidades son autónomas y tienen sus organismos de control, tales como los Tribunales de Cuentas.

En relación a la fiesta: declaró tener casi cerrada la agenda de la noche cuarteto, «Estamos con los preacuerdos, esta semana solicité los contratos» y dejó entrever que ya está casi contratado «El Loco» Amato. Sobre «Lali» Expósito, dijo: «es una gran posibilidad, tiene buen nivel de recupero de gasto. Hay que analizarlo más a fondo, pero hoy Lali está en España, es una artista internacional y pone a Colectividades en la mira del mundo. Atrae un público de adolescentes que asistirán junto a sus padres, es un público que gasta, más los turistas que vienen un día antes. El intendente quiere que esté en la noche final y que todas las noches se cierre con artistas femeninas. Además, la artista ha bajado su cachet, al igual que Abel Pintos».

Adelantó que seguirán los escenarios 2 y 3 y que serán entre 13 y 18 colectividades. Los habitantes de Alta Gracia tendrán sus beneficios y quieren disponer las anticipadas en noviembre.