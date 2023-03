Mercedes tiene cáncer, no cobra un sueldo y necesita la colaboración de todos

Mercedes Merlo trabaja para una empresa tercerizada de limpieza en el Hospital Regional Arturo Illia de Alta Gracia. En julio del 2022, le descubrieron cáncer de mama. La mutual que tenía -de la empresa- le dio mil vueltas para darle el tratamiento que le correspondía. Por fortuna tiene PAMI y los doctores la alentaron a hacerse el tratamiento.

«Estaba por bajar los brazos, cuando el Doctor Cerezo me dijo que hiciéramos todo a través de PAMI» contó a RESUMEN.

Comenzó el tratamiento de quimioterapia y un mes atrás, la llamaron de la empresa para anunciarle que por ley solamente le podían pagar 6 meses -que ya habían pasado- y que le guardaban su puesto hasta que pudiera volver. Para una persona con un tratamiento de quimioterapia es imposible trabajar por las consecuencias que tiene el mismo: vómitos, descomposturas, dolores, bajas defensas. Y en ese estado, menos acercarse al Hospital, con la posibilidad de contagiarse de cualquiera de las enfermedades infecciosas que allí se tratan.

«Hacía 11 años que trabajaba en el hospital para una empresa de limpieza. En julio me descubren un cáncer de mama. Estuve de licencia por enfermedad y hace un tiempo me avisaron que me guardaban el puesto por un año, pero sin cobrar el sueldo» comenzó su relato a RESUMEN, Mercedes. Nunca pude contar con la mutual del trabajo. Por suerte también tengo PAMI, por el papá de mi hijo, que me cubre el tratamiento y la medicación. Pero hay algunas cosas que no me cubre, el otro día fue un estudio» agregó.

«Me agarró la desesperación porque necesito dinero para viajar a Córdoba y sinceramente no tengo, hay gastos. Ahora estoy con quimioterapia, después me tengo que hacer una cirujía y tras la misma tengo que hacerme radioterapia y debo viajar durante un mes a Córdoba» continuó.

Ante esta situación, Mercedes y sus amigas defcidieron hacer comida para vender: «Estamos haciendo pizzas para recaudar fondos, no sólo me compró mucha gente sino que muchos otros me donaron muzarella, queso. Hay gente que esta igual o peor que yo y me colaboró con un granito de arena. Agradezco a Mariana Garay (ex-directora del Hospital Illia) que publicó mi situación. Se incrementó al 100% las ventas».

Primero hacían pizzas básicas, de muzarella y con fiambre a 600 pesos ya listas. Ahora están haciendo especiales: con pimiento 800 pesos para hornear y 1000 horneadas, con huevo, 4850 y $1000 y la docena de empanadas árabes, 1200 pesos. Precisó que necesitan el préstamo de un hornito pizzero ya que cuentan con los hornos de dos cocinas nada más.

Quien quiera colaborar puede comunicarse al 3547 591768.