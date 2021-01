El Merendero Carteluditos entregó bolsones a vecinos de barrio La Perla y alrededores

Hace ya más de un año y medio que el merendero Carteluditos abrió sus puertas. Quien está detrás de todo es Mercedes, un ama de casa de barrio La Perla que con un corazón enorme decidió impulsar esta movida solidaria, a través de la cual da alimento a niños, niñas y personas mayores.

El merendero funciona a través de donaciones de vecinos, gente que los conoce y quiere colaborar. “A veces compramos nosotros también. Otras veces nos donan un poquito de mercadería y la junto hasta tener un stock y que alcance para todos. Ahí es cuando armamos los bolsones” explicó Mercedes a RESUMEN.

En el día de ayer, desde el merendero entregaron bolsones a vecinos del barrio y alrededores. “Repartimos a familias que retiran la merienda, a familias que no y a otras que no son del barrio también”. Mercedes comentó a RESUMEN que en ocasiones algunas personas le escriben preguntando si les quedó algo pues, como muchos, están pasando un mal momento económico. “A veces tenemos, y cuando no tenemos buscamos la forma de poder ayudarlos. Siempre tratamos de conseguir” contó la mujer.

Al lugar asisten aproximadamente 60 personas, entre niños y personas mayores. Desde que comenzó la pandemia, Mercedes, junto con su esposo y su cuñada, preparan la merienda, los vecinos la retiran y la llevan a su casa. “En ocasiones hemos preparado comidas también, pero llegó un momento en el que se complicó porque no teníamos cómo seguir preparando. Faltaban alimentos, los cuales los compraba yo con la tarjeta alimentaria, pero no pude hacerlo más por la situación económica. No es fácil es este tiempo. Gracias a Dios siempre que hemos necesitado algo desde una leche especial o alguna colecta para una familia, al igual que para el merendero, la gente nos ha ayudado. De eso estamos muy agradecidos porque así podemos seguir” concluyó la vecina.