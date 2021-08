“Mi hijo no es un chico violento, las cosas no fueron como se contaron”

Sigue la repercusión en torno al violento y confuso episodio ocurrido el pasado sábado en la rotonda de ingreso a Villa los Aromos y que terminó con un motociclista detenido e imputado de “daño” y “resistencia a la autoridad”.

La crónica policial daba cuenta de una discusión de transito que se había ido de las manos. Dos motociclistas ofuscados por la supuesta mala maniobra de un automovilista y uno de ellos -totalmente fuera de si- arremetió a golpes contra el vehículo mientras que el segundo huía del lugar.

Sin embargo, Rodolfo, padre de ambos motociclistas habló con RESUMEN y lejos de justificar la conducta del mayor de sus hijos, dejó claro que “las cosas no fueron como se contaron” y que su hijo fue embestido por el conductor del Volkswagen, el cual tiene 85 años de edad.

“El día sábado mis dos hijos Santiago y Tomás se dirigían a Los Molinos. Tomás en mi moto. Cuando llegan a la rotonda de Los Aromos, se interceptan con Antonio, el conductor del Volkswagen que cruza la ruta para ingresar a La Bolsa o ir a Alta Gracia, no se, y ahí embiste a la moto en la que iba Tomas. Mi hijo impacta contra el paragolpes y vuela unos diez metros. Santiago venia atrás, lo esquiva y bueno la verdad es que no comparto lo que sucedió después, fue una situación muy desagradable, aun no he podido hablar con mi hijo. No se que habrá pasado por su cabeza, le agarró un ataque de nervios, entró en shock, el no es un chico violento, no consume ninguna sustancia, es la primera vez que nos toca una situación como esta, jamás habían tenido un accidente” inició el hombre, a la vez que aseguró que el menor de sus hijos, a quien lo signaron como “el que huyó del lugar” en realidad fue a buscarlo a él a su casa para contarle lo que había sucedido.

“Mi hijo más chico fue a buscarme a casa, él estaba golpeado y con mucho miedo. Yo atino a llevarlo a la comisaría, dejamos todo asentado y nos fuimos de urgencia al hospital. Después volvimos a la comisaria y nos dimos con lo que había pasado con Santiago de que había dañado el auro. Dicen que se agarraron a golpes pero el hombre tiene 85 años, mis hijos no le pegaron. Nunca lo agredieron. Hay cámaras y seguramente quedó todo registrado, eso ya está en manos de nuestros abogados” agregó.

El padre de los motociclistas aseguró además que en el pleito intervinieron varias personas, las cuales tomaron justicia “por su mano” y que sus representantes legales irán tras ellos.

“Así como mi hijo tendrá que responder por lo que hizo civil y penalmente, también las personas que le pegaron y lo patearon porque nadie tiene derecho a tomar Justicia por su mano. Mis abogados van a accionar contra toda esa gente los golpeó”.

“Mis hijos quedaron como los dos loquitos pero si ese hombre los hubiera matado. Tiene 85 años y no los vio”, culminó Rodolfo quien aguarda el arribo de la planilla de antecedentes de su hijo para que sea liberado. Aunque, más temprano, el fiscal de la causa confirmó su inminente traslado al Complejo carcelario EP 9.