Mientras los eventos públicos siguen suspendidos, los bailarines y mozos sufren la pandemia

En el rubro de los eventos públicos surgieron grandes complicaciones económicas, se puede decir que como consecuencia de esto, los empleados que se desempeñan como mozos fueron de los más afectados, muchos perdieron su puesto de trabajo y otros se mantienen suspendidos momentáneamente hasta nuevo aviso.

De esta manera deben rebuscárselas realizando otras actividades en esta época, “Antes de la expansión del virus, yo trabajaba todos los fines de semana en casamientos, cumpleaños, despedidas de solteros y demás eventos, no sólo en el rol de mozo sino también como bailarín, lamentablemente la situación actual me jugó en contra y me dejó sin ingresos fijos en una de las peores épocas de la economía a nivel país”, manifestó el joven en diálogo con RESUMEN.

Actualmente, Carpiazón tiene 25 años, pero desde muy pequeño comenzó su carrera artística en el ámbito de los ballets, participó como colaborador del ballet municipal de la ciudad, de niño a adicionó junto a una academia de danzas en el antiguo Cine Monumental ,“Siempre recuerdo el viejo cine monumental, baile con la academia “danzas mixtas” cuando tenía entre ocho y diez años . Diría que el Cine Monumental es un hito de Alta Gracia , la energía que existe allí es totalmente especial”, agregó.

Es de público conocimiento que los eventos masivos siguen suspendidos y el horizonte de las flexibilizaciones tardaran mucho tiempo en llegar, sobre esto se expresó: “Soy consciente de que no podré bailar por un buen tiempo ante el público, pero no me interesa tanto el tema económico en ese aspecto, porque yo bailó por gusto y vocación y considero eso lo mas importante”.

En este momento el joven se encuentra trabajando en la atención al público en un comercio de la ciudad, pero no descuida sus pasión por el baile y dicta clases por zoom y en las redes sociales a la espera de alguna medida de flexibilización que le permita volver a trabajar de lo que le gusta.