«Mínimo 200 pesos y por adelantado», otra vez polémica por los naranjitas

En la jornada de ayer, un vecino de Alta Gracia compartió a este medio la situación que vivenció en pasado fin de semana cuando quiso dejar su auto estacionado en inmediaciones del Tajamar para dar una caminata junto a su familia.

«Se me acerca un chico joven con un chaleco amarillo y me dice que tenía que pagar por adelantado para poder estacionar ahí porque había mucha gente y no iba a poder cuidar todos los autos. Le dije que no tenía cambio, me insistió y le dije que tenía $50 pesos. Yo no soy turista, se que no es obligatorio pagar pero que podía hacer. Me dijo «mínimo 200 y por adelantado», mi hija y mi señora ya se habían adelantado entonces no me quedó más remedio que pagarle porque no sabía que era capaz de hacer ese tipo. Me indigné», contó y agregó: «¿Como serán con los turistas?. No meto a todos en la misma bolsa, hay algunos que no te piden nada pero este tipo te increpa. Es una verguenza».

Cabe destacar que en el mes de enero y tras 10 años en los que no hubo ningún cambio al respecto, se alentó a los naranjitas a conformar la tan ansiada cooperativa. El Municipio impulsó la creación de este organismo para de algún modo empezar a ordenarlos y con la promesa de instar una ordenanza para la regulación de su trabajo. En el mes de agosto, la organización parecía tener mayor cuerpo cuando el Intendente Marcos Torres les otorgó uniformes reconociendo a unos 40 cuaidacoches de manera oficial. ¿Y el resto?… al parecer permanecerían en la informalidad.