Ministro Provincial, Secretario de Nación y cabezas del APROSS: el dream team de Alta Gracia

Desde hace varias semanas nuestra ciudad aparece en las principales páginas nacionales y provinciales por los recientes nombramientos de nuestros dirigentes políticos.

Ayer se oficializó que el Legislador Walter Saieg asumirá como Secretario de Gestión del Transporte de la Nación. Quien también fue Intendente de Alta Gracia ya había ejercido el cargo de Ministro de Gobierno de la Provincia, durante la gobernación de José Manuel De La Sota.

Flamante Ministro de Gobierno de Córdoba es hoy Facundo Torres, quien dejó la Intendencia de nuestra ciudad hace tan solo una semana.

Si se piensa que las internas del peronismo tanto en Córdoba así como ( y sobre todo) en Alta Gracia fueron sangrientas, más que heridos nos terminaron proyectando en todo el territorio provincial y nacional.

Recordamos que más allá de las tensiones y pugnas de poder para la Intendencia y varios chisporroteos por el Departamento entre saieguistas y torristas, los conflictos del Justicialismo cordobés se manifestaron en época de elecciones nacionales cuando la posición de Schiaretti y su boleta corta se contrapuso a la voluntad de varios Legisladores, dirigentes, Intendentes de apoyar abiertamente a Alberto Fernández.

Del lado del Gobernador y en la lista de Diputados, Facundo Torres. Haciendo campaña para Fernández y junto con el Senador Carlos Caserio, Walter Saieg.

Hace un mes atrás, en el día de la Lealtad peronista, cuando los dos sectores se manifestaron con dos actos distintos en diferentes horarios, bromeábamos acerca de que del dicho del General: “Los peronistas somos como los gatos: cuando parece que nos estamos peleando es que nos estamos reproduciendo”…

Y es así que las discordias en Alta Gracia multplican alto cargos, como premios de lealtad, capacidad y fidelidad.

Recordamos además que por estas horas podría confirmarse la Secretaría de Transporte para el ex funcionario de Finanzas local y ex concejal Edgar Pérez ( cargo que ya ejerció entre 2009 y 2012) y que ya se confirmó a Facundo Barrabino como Director General del Apross y será acompañado como Director Técnico por el ex Secretario de Salud de Alta Gracia, Fernando Mina.