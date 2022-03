“Muchas organizaciones lo consideran un acto de discriminación por parte del Estado mismo”

“Hay muchas organizaciones que están haciendo públicas las críticas porque lo consideran un acto de discriminación por parte del Estado mismo”, expresó Zejdlik. Ante el planteo de las organizaciones, desde el INDEC respondieron que sí las ha tenido en cuenta al incluir un ítem en referencia a «personas con limitaciones o dificultades». A partir del anuncio de la entidad, la responsable de la fundación dijo: “Eso no permite realmente saber cuántas personas tienen discapacidad. Desde el Estado, alegan que esto les va a permitir hacer un previo estudio, y que luego van a hacer otro censo exclusivo para las personas con discapacidad. Es un gasto totalmente innecesario, pudiendo incluir a las PCD desde el censo. No es malo usar la palabra discapacidad, no es peyorativo”.

Desde las organizaciones se planteó que deberían modificar las preguntas y decirles personas con discapacidad, que es como estas personas eligieron llamarse a partir de la convención. Sin embargo, las preguntas del censo ya están planteadas y tienen una postura tomada, por lo que no lo van a modificar. “Somos varias las organizaciones que estamos al tanto de la situación y haciendo reclamos pero no hemos pensado el tema de firmas. Ponemos el foco en las actividades positivas como las que vamos a realizar el 2 de abril, donde pondremos pictogramas en las vidrieras de los negocios”, relató Romina.

Con respecto al comienzo de clases y el conflicto de todos los años con respecto a la posibilidad de conseguir banco en las escuelas para alumnos que precisan algún tipo de integración, Zejdlik expresó: “Es una lucha constante. Desde la pandemia hemos vuelto para atrás. Parece que las seños se llenaron de miedos y las escuelas de barreras. Habíamos logrado pequeños avances pero ahora volvimos a la situación típica de: “tengo mi hijo con discapacidad y te dicen que no tienen lugar. Todos tenemos los mismos derechos a ser incluídos”. Agregó que a la fundación llegan miles de reclamos y señaló además la falta de compromiso y responsabilidad del Estado. “No puede ser que haya estudiantes sin banco. En muchos casos las barreras son aptitudinales, cuando está el prejuicio adelante”, finalizó Romina.