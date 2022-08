Muerte de Joaquín: a espera de la pericia médica

La autopsia final practicada al cuerpo de Joaquín González (19) arrojó que el joven murió por «inhibición» una reacción ajena a un golpe y o caída violenta y, a partir de allí, la Justicia ordenó la liberación y el cambio de cáratula de quien para ese entonces estaba acusado de «Homicidio Simple», Joe Heredia (18).

Joaquín murió en un nosocomio cordobés luego de haber ingresado al Hospital Illia descompensado, tras haber protagonizado una pelea en avenida del libertador. El partícipe principal de ese enfrentamiento fue Joe y a partir de allí, la tragedia.

Si bien la Justicia entendió que la voluntad del imputado no fue la de darle muerte a Joaquín, Heredia no quedó libre de culpa y cargo y salió de la cárcel bajo fianza, con la acusación de «Homicidio preterintencional».

En las ultimas horas, fuentes judiciales confirmaron a RESUMEN que se está a espera de la pericia médica. El objetivo es reconocer si Joaquín tenía o no alguna patología previa no detectada o si por el contrario se trataba de una persona que gozaba de buen estado de salud. Esos resultados podrían ser de gran utilidad para el avance de la causa y, para la querella, aún no está dicha la ultima palabra.

Recordemos que los padres de Joaquín en entrevista con RESUMEN, señalaron a Joe como el unico responsable por la muerte de su hijo. «Si él no lo hubiera estado esperando, si no se le cruzaba en el camino, yo hoy tendría a mi hijo conmigo», sentenció Marcelo, el padre, reafirmando la postura que mantuvieron desde el primer momento.