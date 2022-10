No lo dejaron hablar: múltiples rechazos por la actitud de la oposición ante la presencia del intendente

Una mañana tensa se vivió en el ámbito del Concejo Deliberante, en la mañana de este miércoles 26 de octubre, cuando en plena sesión, se acercó -como no ha hecho nunca- el intendente Marcos Torres, quien había sido citado por la oposición para brindar información sobre la entubación de calle Rossi y las lagunas de retención de Potrero de Loyola.

Unos minutos antes de las doce, Torres saludó a los ediles y se sentó a la cabeza junto a la viceintendenta Cristina Roca, con una serie de carpetas y junto al Secretario de Obras Públicas, Marcos Moreira, quien también fue llamado varias veces, anteriormente.

Mientras la edil Amalia Vagni, de Alta Gracia CRECE daba una descripción de lo sucedido una semana atrás cuando se produjo un desperfecto en la construcción y por ello cedió la tierra y el asfalto en cercanías al vertedero de una de las lagunas, el concejal Ricardo González preguntó al mandatario si su presencia se enmarcaba dentro del artículo 168-169 para escuchar sin emitir voto o para responder preguntas. Roberto Urrtea de Hacemos Por Córdoba se levantó y solicitó un cuarto intermedio cuando empezaron los gritos y Torres decidió levantarse y retirarse de la sala.

Mientras se iba, González gritó: «Vino a montar un show, es un artista».

Desde entonces, varios referentes -incluso de la oposición- plantearon sus cuestionamientos a la actitud del bloque Alta Gracia Crece.

Por su parte, el concejal Manuel Ortíz, expresó en sus redes sociales: «No quieren saber, no quieren dialogar, no quieren escuchar. Sálo quieren vidriera y show mediático. Hoy, por expreso pedido del bloque Alta Gracia Crece, recibimos en el recinto del Concejo Deliberante al Intendente Marcos Torres junto al Secretario de Obras Públicas, Marcos Moreira, para dialogar sobre los trabajos de desagüe de la calle Lucio V. Rossi. Una obra que solucionó una problemática histórica para los vecinos de nuestra ciudad. Pero, sorpresivamente, fue recibido con gritos, chicanas y faltas de respeto por parte del bloque de la minoría. Repudiable actitud. Los que hacemos política tenemos el desafio de poner fin a las grietas y buscar acuerdos comunes utilizando una herramiena fundamental de la democracia: el dialogo. Que una obra brinde una solución esperada a una problemática tan demandada es una buena noticia para todos menos, evidentemente, para la oposición. Lamentable.»

Mientras que el Director de Educación, representante del socialismo, Rodrigo Martínez, envió un comunicado que reza: «Nuestra sociedad en general, y el Gobierno en particular, necesita más diálogo y menos gritos para superar las diferencias y lograr el anhelado desarrollo de Alta Gracia. Ésto lamentablemente no es lo que ocurre con los concejales de Alta Gracia Crece quienes convocaron al Intendente a dar explicaciones por la obra de canalización sobre calle Rossi, pero lejos de dar un debate serio, profundo, con razones técnicas y políticas, obstaculizaron a los gritos la posibilidad de que el Intendente Marcos Torres y el Secretario de Obras Públicas expliquen el proceso que está dando solución al histórico problema de inundación de esa importante arteria».

Hasta el Presidente del Circuito de la Unión Cívica Radical Alta Gracia, Martín Barrionuevo, quien visitó el sitio y se quedó hasta el final, expresó: «Es hora de que el Concejo Deliberante en su totalidad comience a escucharse de una vez por todas». «Respecto a la sesión de hoy creo que más allá de las normativas, no se estuvo a la altura de las circunstancias, los reclamos son válidos siempre, pero hay que mejorar la calidad democrática. Creo que Marcelo Jean era quien debía exponer porque entiende sobre el reclamo que se llevaba a cabo. Pedro Spineti fue muy educado en su alocución, esto no es River- Boca, la gente no tiene trabajo, no tiene a veces que comer y no podemos darnos ciertos lujos» concluyó.