Natalia de la Sota: “Vamos a ir a defender los intereses de Córdoba al Congreso Nacional”

La Legisladora Provincial y pre candidata a Diputada Nacional por Hacemos por Córdoba Natalia de la Sota le dio una entrevista mano a mano a RESUMEN. Ya formalizada la lista del oficialismo provincial para disputar los escaños de la Provincia de Córdoba en el Congreso Nacional, Natalia de la Sota ya está lista para encarar la campaña electoral. La Legisladora dio su opinión sobre el Ministro de Gobierno Facundo Torres y el Legislador Departamental Walter Saieg.

¿Cómo fue el momento y que es lo que evaluó cuando aceptó encabezar la lista de pre candidatos a Diputados Nacionales de Hacemos por Córdoba?

“Fue una alegría, un orgullo y un honor que me hayan tenido en cuenta para encabezar una lista tan importante como la de Hacemos por Córdoba. También es una gran responsabilidad, estoy contenta de que el tramo de pre candidatos a Senadores sea encabezado por Alejandra Vigo, otra mujer, siendo esto novedoso, quizás a los jóvenes no les resulte extraño, ya que en esta época está más naturalizado, pero a los que ya tenemos algunos años y las mujeres me van a entender, no es fácil encontrar otras listas que estén encabezadas por mujeres y por lo tanto estoy muy agradecida con todos los dirigentes de Hacemos por Córdoba”.

¿Cuál va a ser su principal bandera y las propuestas fundamentales con las que va a encarar la campaña?

“Con Alejandra, los demás candidatos y todos los partidos que componen Hacemos por Córdoba lo más importante que tenemos en cuenta siendo el eje de nuestro discurso y que necesitamos que la gente escuche, entienda y nos acompañe es que nosotros debemos ir a Buenos Aires a defender lo que a Córdoba le corresponde en materia de recursos y de todo lo que Córdoba entrega a Buenos Aires y que tiene que volver a Córdoba, nosotros queremos ir a defender y cuidar los intereses de la Provincia, esto es la madre de nuestra propuesta y norte como pre candidatas en la lista. Nosotros hemos logrado durante todos estos años, con mi papá cuando inició su gobierno en 1999 gestionando en tres oportunidades y hoy con Nuestro Gobernador Juan Schiaretti, hacer un modelo cordobés, una Córdoba que conversa con todos los sectores siendo sumamente federal, cuando recorro la Provincia me doy cuenta de la huella que han dejado todos estos gobiernos en cada una de las localidades por más pequeña que sea y este es el modelo que queremos llevar al Congreso, siempre vamos a cuidar los derechos de los cordobeses ya que es una discusión que se da en Buenos Aires y nuestro objetivo será ese”.

¿Se siente representante del legado de su Padre? ¿Cómo se siente eso, como un honor o también como una carga de responsabilidad?

“Es un orgullo y un honor ser su hija. De La Sota fue uno de los grandes dirigentes de Córdoba y un gran Gobernador como tampoco tengo dudas que hubiera sido, si el destino no se metía al medio, un gran Presidente y para mí cuando recorro la Provincia yendo a cada lugarcito me encuentro con una huella y el cariño enorme de la gente que es un bálsamo para el alma. Yo tengo claro que he heredado ese cariño pero también tengo claro que lo tengo que validar, es una gran satisfacción encontrarlo permanentemente”.

¿Recibió por parte de la Casa Rosada alguna propuesta concreta para formar parte de los pre candidatos del Frente de Todos?

“No recibí ninguna propuesta. Yo nunca me fui de Hacemos por Córdoba, este es mi lugar, mi espacio político y casa. Tener buen diálogo con todos los sectores es algo que debemos hacer todos, la política en Argentina lo debe hacer permanentemente y los dirigentes estar dispuesto a eso. Justamente lo que queremos cuidar los hombres y mujeres que integramos esta lista es lo que hemos logrado durante todos estos años, la identidad y autonomía que significa apoyar, mientras le convenga a Córdoba, alguna ley que se plantee a nivel nacional y cuando haya que decir que no, hacerlo como ya lo hemos hechos: Hemos tenido algunas situaciones de desencuentro con la Nación y pusimos un freno, esa autonomía nos la da estar fuera de la grieta que hace tanto mal a la gente por que no brinda soluciones sino que genera conflictos, la gente esta cansada y agobiada de las virulencias en las discusiones. En esta grieta que se presenta hay dos extremos muy ruidosos, pero en el medio de ella hay una masa muy silenciosa de personas que necesitan soluciones y nada más que eso. En el Congreso se define la ley de presupuesto, que es la que ordena lo que a cada provincia le va a corresponder en materia de recursos que después se traducen en obras públicas, y es por eso que nosotros planteamos ir a Buenos Aires a defender lo que es de Córdoba y de los cordobeses”.

¿Cómo es su relación política con el Ministro de Gobierno Facundo Torres?

“Estamos en un mismo equipo trabajando. Conozco el trabajo de Facundo, sé que trabaja permanentemente, yo tengo buena relación con todos los dirigentes y esto lo destaco, podemos estar en algún momento alejados, más cerca o más lejos pero hay que ser respetuosos y cariñosos teniendo el recuerdo de la historia en nuestras vidas, eso siempre es importante”.

¿Qué opinión tiene sobre Walter Saieg?, hombre que trabajo codo a codo con su padre pero que hoy hace campaña por los candidatos del Kirchnerismo aquí en la Provincia.

“Son decisiones individuales. Yo tengo un gran cariño por Walter, y reconozco también su gran cariño por mi padre, son temas en lo que no me quiero meter, además por que son cuestiones muy locales y sería como una falta de respeto entrar en esa discusión. Lo único que me parece importante decir es que tengo un respeto y un cariño grande con todos los dirigentes que han estado y que hoy están formando parte de Hacemos por Córdoba”.

¿Cuándo tiene pensado visitar Alta Gracia?

“Yo encantada, cuando me lleve la agenda y me inviten allí estaré. No tengo la fecha exacta pero tengo muchas ganas de ir a todo el Departamento Santa María por supuesto y a Alta Gracia que además está muy linda, a mi me encanta ir a visitar la Ciudad, es una localidad preciosa”