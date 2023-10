Natalia De la Sota votará por Massa; “No podemos ser neutrales”

La Diputada Nacional de Córdoba Federal, hija de quien fuera gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, Natalia, dialogó con el equipo periodístico de «Todo Pasa» sobre su opinión frente al próximo ballotage.

«Es así como lo siento, no podemos ser neutrales, tanto yo como el presidente del interbloque, Alejandro «Topo» Rodríguez dijimos meses atrás que no íbamos a set neutrales ante un ballotaje ni declararnos prescindentes. Hemos trabajado con el gobernador Schiaretti, que hizo una muy buena elección, los cordobeses lo acompañaron, pero tras el 22 de octubre y la sociedad ha puesto dos candidatos con dos proyectos de país muy distintos, yo siento la responsabilidad y el compromiso de posicionarme y decir lo que pienso, de acuerdo a la formación y los valores que uno tiene. La realidad es que yo estoy en las antípodas de lo que plantea ´La Libertad Avanza´»comenzó De la Sota.

«Yo no puedo comprender como puede poner el mercado sobre la idea de cooperación, ideas de interés personal e individual sobre el compromiso con la solidaridad y el bien común, estoy distante de esas ideas» continuó.

«Más allá de las diferencias y los reclamos que hubo y habrá entre el gobierno provincial y el nacional. Nadie niega el destrato que tuvimos desde los gobiernos centrales, muchos desencuentros. Massa nos invita a dialogar, un gobierno de unidad, en contraposición de un candidato que nos dice que el Estado debe estar minimizado, retirado. Quiero empezar una historia nueva con consenso» aclaró.

Sobre las declaraciones que realizó Hugo Testa tras la determinación de Marcos Torres de apoyar a Sergio Massa y haciendo un paralelo con De la Sota, la referente dijo: «Yo también estoy hablando a título personal y estoy diciendo al igual que Marcos (Torres), diciendo lo que mucho de nuestros compañeros de nuestro espacio piensan y no lo dicen. No hablo por el gobernador, por supuesto, sería una falta de respeto. Estamos en un ámbito de democracia y me parece bien que los dirigentes digamos lo que pensamos y sentimos».

«Hoy se cumplen 40 años de democracia. Que la clase política tiene deudas con la sociedad y que nos hemos equivocado, también, soy la primera en decirlo. Tenemos dos opciones, en una se propone cortar con todos los socios económicos del país, ¿cómo van a hacer todos los productores?…bajando a lo pragmático, no puedo ni acercarme. ¿Cómo vamos a hacer con un Estado retirado? ¿Cómo hubiéramos hecho nosotros, por ejemplo, con el Programa Primer Paso o el Boleto Educativo? Las autovías, eso es un estado presente. Cuando habla de que el estado no tiene que estar presente y sale con una moto sierra demuestra que no se puede discutir de ninguno de los temas importantes para el país. Opino que tenemos que tener un presidente que proponga un estado presente» definió la diputada.

«No puedo hablar por el gobernador pero creo que estamos en una fuerza política que es democrática donde es importante que también se diga lo que cada uno piensa y se puedene tener matices o diferencias» agregó.

Ante la pregunta si su opinión representa a muchos delasotistas, declaró: «Sé que represento a muchos compañeros. Entendemos como tiene que ser un estado que esté presente, solidario que abrace, que apueste al consenso y al diálogo con un gobierno nacional. Massa está llamando a un consenso, ese debe ser el camino».

Sobre qué hubiera hecho o dicho José Manuel, aseguró: «No tengo dudas que mi padre apoyaría a un modelo de país que proponga unidad nacional, consensos, dialogar con otras fuerzas políticas, que no significa amontonamiento sino acuerdos serios para avanzar. Él fue uno de los primeros en hablar de eso, de los puentes, de la reconciliación argentina. Tenía muy claro que trabajar con una mirada común no significa que todos pensemos igual y no estaría de acuerdo con un salto al vacío».