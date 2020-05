“Necesito que me devuelvan mi plata, me robaron y nadie me da una solución”

El pasado 7 de mayo fue la primera vez que Eduardo Carranza, un joven de 26 años vecino de Anisacate, fue a cobrar su pensión por discapacidad al cajero móvil que dicho Municipio instaló en la zona en el marco de la cuarentena. Esto, debido a que también quedó imposibilitado de hacerlo en esta ciudad- como lo hacía habitualmente- por el paro de transporte. Sin embargo, esta vez su experiencia no fue para nada agradable y se terminó transformando en un verdadero calvario, ya que ni bien ingresó sus datos al sistema, notó que le habían robado.

“Yo cobro los días 7 de cada mes, 13.800 pesos de una discapacidad que tengo. Esta vez fui al cajero de Anisacate como a las 7 y 45 de la mañana y cuando puse la tarjeta salió que mi saldo era insuficiente. Intenté varias veces pero nada. Una inspectora me preguntó si había podido cobrar y le dije que no y me dijo que intentara de nuevo al mediodía, que capas no se había cargado. Regresé al mediodía pero no, seguía igual“, contó Eduardo en diálogo con RESUMEN a la vez que agregó que minutos más tarde confirmó lo que sospechaba: “Extraje todos los tickets y pude ver los últimos movimientos. Me habían sacado todo el dinero en cuatro veces, así que fui a la comisaría de Anisacate y radiqué la denuncia pero aún no nadie me da una solución”.

Con denuncia de por medio y la asesoría de los abogados Agustín Saieg y Soledad Molina, el damnificado le solicita al Banco de la Provincia que le permita observar las cámaras se seguridad del cajero de ese día, para que de este modo salga a la luz quien le robó su dinero. “En el Banco me dijeron que tenía que esperar quince días y ya pasaron. Me tienen con vueltas todavía y mientras nadie se hace cargo”, contó el joven quien vive con su madre y asegura que las cuentas “no lo esperan”.

“Me están intimando de la tarjeta, los impuestos municipales y el seguro del auto y con intereses. Nadie entiende lo que me pasó y en la comisaría de Anisacate hasta se me ríen, creen que estoy mintiendo. Con qué necesidad voy a hacerlo?, yo sólo quiero recuperar lo que es mío porque con mi mamá no tenemos ninguna otra ayuda. Me robaron y nadie me da una solución“, culminó el joven.