”Nelly dejó de gestionar al perder sus ideales y en un año de Gobierno no logro cumplir con nada de lo que nos habíamos propuesto como equipo”

Desde que asumió la Jefa Comunal de Los Aromos, en diciembre de 2019, no pararon las peleas, los escándalos, las renuncias y las polémicas.

Sin ir más lejos, en julio en escándalo con bocinazos cruzados por la denuncia de Walter Castagnari, ex tesorero y autor de la acusación contra la propia Jefa Comunal y su contadora, Jésica Heredia, por robo y malversación de fondos públicos. Como contra parte, la comuna lo denunció y despidió por hizo por “extorsión, violación de los Secretos y la Privacidad, Estafas y otras defraudaciones, Usurpación de títulos y Honores; Abuso de Autoridad, Violación de los deberes de Funcionario público y Asociación ilícita”.

Hoy, se difundieron las renuncias de dos alfiles más de Morales, que la acompañaron en toda la campaña y en su primer año de gestión.

En primer lugar, su secretaria privada, Ana Lila Cabiedes, cuya renuncia se debería a que la Jefa Comunal no cumplió con los programas y los ideales con los que se conformó la ONG Juntos por Villa Los Aromos”, el espacio político que, apuntalado por el PRO, llevó a la ex Diputada al gobierno de la Comuna.

La durísima carta, argumenta faltas en los ideales, en la gestión, en los acuerdos, exceso de autoritarismo y falta de trabajo en equipo.

“Me dirijo a Uds. con el mayor de los respetos para hacer pública mi renuncia irrevocable al cargo de Secretaria/Privada, cargo que asumí el día 10 de diciembre del año 2019, y que se concretó mediante un contrato desde el día 02 de enero del 2020.

Motiva la siguiente renuncia los hechos ocurridos en los últimos meses, de los cuales Ud. tiene pleno conocimiento y a los que detallo a continuación:

En primer medida quiero hacer mención al incumplimiento del Proyecto Político y ejes principales de La Campaña 2015/2019:

En dicha campaña se promulgo e hizo hincapié en la mano de obra y profesionales locales, palabra que no se cumplió, ya que tenemos dos abogados de Bs. As., contadora de Alta Gracia, Arquitecto de Córdoba, siendo que todos esos profesionales podemos conseguirlos en Nuestra Villa.

“Humanización del Personal”, donde en los últimos meses recibí de manera personal agravios y falta de respeto humillándome frente a otras personas.

Contratos precarios, sin aportes, obra social, ART.

Comuna abierta: Falta de empatía ante reclamos de los vecinos, falta de diálogo resolutivo y total falta de respeto al que piensa diferente.

Nelly te escucha”, Hicimos lo posible para que nuestra voz fuese escuchada, por el bien de todos los vecinos, en temas como el agua, despido del doctor Juan Goiburu, cartas judiciales hacia los vecinos en pandemia, entre otras, y nunca fuimos escuchados. Éramos equipo cuando nos manteníamos callados, dejamos de serlo cuando hablamos.

“Nelly gestiona”, dejó de gestionar al perder sus ideales, por lo que muchos la conocíamos y admirábamos, dejando la Comuna a merced y toma de decisiones en mano de los abogados/contadora.

“Nelly cumple”, en un año de Gobierno no logro cumplir con nada de lo que nos habíamos propuesto como equipo, ya que llegar al mando no depende de un solo individuo, sino de un conjunto que la apoya y cree fielmente en su persona.

Mi nombre es Ana Lila Cabiedes y vivo con mi esposo y mi dos niños, tengo 38 años, soy de profesión Docente de Nivel Inicial, desde hace 8 años vivo en Villa Los Aromos. Hace 6 años conformamos con un hermoso grupo la ONG “Juntos por los Aromos”, pusimos alma, corazón, tiempo y dinero para que el proyecto pueda ser llevado a cabo. Nos costó mucho sacrificio poder lograr la Personería Jurídica, cada proyecto llevo mucho tiempo, mucho esfuerzo… Que no se le atribuye a una sola persona porque cada uno ponía su granito para que las cosas funcionaran”.

Por otro lado, el encargado de Ceremonial y Protocolo, Eduardo César Cardozo, también presentó su renuncia con otra misiva, en la que asegura “falta de empatía y traición”.

“Me dirijo a Ud. a fin de promulgar mi renuncia irrevocable al cargo que se me había puesto en la Comuna de Villa Los Aromos “CEREMONIAL Y PROTOCOLO”, cargo que ocupo desde el día 10 de diciembre del año 2019 y que por contrato figura desde el día 02 de enero del 2020.

Hago extensiva mi renuncia por los hechos ocurridos durante los últimos meses, los cuales me afectaron de manera personal.

Quise presentar mi renuncia hace un par de meses y no quisieron tomarla para no verse afectada políticamente.

Soy una persona de 67 años, de profesión Militar (retirado), residente de Villa Los Aromos desde hace 9 años. Comenzamos trabajando en un proyecto político, del cual forme parte desde el año 2014 y al ingresar a la Comuna la Sra. Nelly Morales no ha cumplido con la gente y con las promesas de campaña, y al informarle el malestar de la gente hizo oídos sordos, diciendo que queríamos desestablizar su gestión. Su falta de empatía, me afecto completamente, ya que no solo nos unía la política sino que nos unía lo que para mí y mi familia es “la amistad”. Me siento profundamente traicionado por la forma despectiva en la que se me trató y exijo una disculpa pública.

Como Secretario de la ONG “Juntos por los Aromos” comunico que ante los rumores de cierre de la misma me opongo firmemente, ya que fui parte desde un primer momento de esta Asociación”.

En un año difícil en el que además Nelly Morales quiere disputar la Presidencia del PRO Departamental, la situación en la comuna vecina parece complicarse cada día más ya que la oposición ya había avanzado acusaciones sobre el presupuesto, los sueldos excesivos de la propia Jefa Comunal y la contratación de asesores y abogados, quienes, considerando las dos últimas renuncias, serían justamente uno de los mayores problemas de equipo político.