Nelly Morales remarcó que no debe pedir licencia tras la lesión que sufrió días atrás

Nelly Morales, jefa comunal de Villa Los Aromos, remarcó este lunes que no debe pedir licencia tras la lesión que sufrió días atrás. Se trata de la quebradura en el fémur que se le diagnosticó tras un accidente doméstico.

En diálogo con La 88.9, la presidenta comunal negó una “pérdida de institucionalidad” y criticó duramente el accionar de la oposición, quien, para ella, salió a “hablar pavadas”.

“Ellos opinan sin saber las cosas. Hoy, con todos los sistemas, con teletrabajo. Nuestra comuna está digitalizada y cada persona de cada área viene permanentemente a casa. Nada paró, porque cuando el equipo son muchos, todo funciona. Bajo ningún punto de vista está en riesgo la institucionalidad“, destacó.

Morales le pidió a la oposición que “reflexione un poquito”. “Hay algunos que quieren aclarar cosas pero lo único que hacen es oscurecerlas más”.

“No tengo porqué pedir licencia, nadie me tiene que reemplazar. Ya me voy a reincorporar, mientras tanto me manejo con el teletrabajo”, resaltó.