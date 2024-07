Ni Mariela Sánchez ni Ingrid Wagner: ¿Cristian Castro está con nueva novia?

Afirman que Cristian Castro tendría nueva novia y que, otra vez, sería argentina. En Mediodía Noticias dieron más detalles de la nueva conquista del cantante mexicano.

“Volvió el lobo feroz a atacar. Estamos hablando de Cristian Castro. Pero por ahora hay versiones encontradas en cuanto a formalidades. Esta chica que estamos viendo es Claudia Barros. Ustedes verán, ¿pero qué parecida a quién? Al pasar parece Mariela Sánchez, que era su otra conquista cordobesa. Porque esta es también de Córdoba, pero de Jesús María”, empezó revelando Javier Fabracci.

Y prosiguió: “¡Cómo está Córdoba, a full! Bueno, la cuestión es que Mariela estuvo con Cristian Castro, con una amiga también. Pero ella dice que no son novios, no hay ninguna relación formal, nada. Estuvieron ahí, se encontraron acompañando en el exterior. Pero nada más. No estamos hablando de romance. Ni mucho menos, por lo menos es lo que dicen por ahora. En las redes no hay un seguimiento. Por lo que estuve viendo, no hay otros indicios”.

“Y, hablando de Mariela Sánchez, se habían empezado a seguir de nuevo. Pero ahora ya no se siguen más. O algo pasó. Recién lo chequeé, así que algo pasó en el medio”, reveló el periodista, para luego comentar que no sabía si se seguía siguiendo con Ingrid Wagner, la tucumana con la que también salió el hijo de Verónica Castro.

“Hablemos de provincias: Tucumán, Córdoba 1, Córdoba 2″, disparó con malicia Nazarena Di Serio, jugando con el origen de las tres argentinas con las que estuvo saliendo el mexicano en los últimos meses.

Por otra parte, durante el programa Siempre con Vos, mostraron fotos del cantante mexicano yendo a una obra de teatro con quien sería su nueva novia, el fin de semana pasado. Aunque no se captó ningún beso o cariño, quedó claro que Cristian Castro no sale solo a ningún lado y que ya le agarró el amor a las mujeres argentinas.

Según la información que trascendió, el sitio a donde Cristian Castro llevó a su nueva novia fue a una obra de teatro de la Noche Porteña.