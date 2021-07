Nicolás Massot, el ex Diputado del PRO Córdoba que se refugia en Buenos Aires

Nicolás Massot fue Diputado Nacional por la Provincia de Córdoba de 2015 a 2019 llegando a ser ungido como Presidente del Bloque del PRO en la Cámara Baja. Como avezado orador, Massot encaró la defensa de cuanto proyecto de ley el Presidente Macri envió al Congreso. En el 2019, intentó ser nuevamente elegido como candidato a Diputado Nacional por Córdoba, tratando de lograr así renovar su mandato como miembro de la Cámara Baja, pero desde Buenos Aires, y con la lapicera en manos de Marcos Peña, fue vetado y en su lugar fue designado Luis Juez.

Los antecedentes de mala relación de Nicolás Massot con el resto de los socios del ex Cambiemos se remontaban a fuertes discusiones hasta con la entonces ex Diputada Nacional Elisa “Lilita” Carrió quien en uno de los pasillos del Congreso recriminó a Massot por intentar perjudicar a Mario Negri, que en ese entonces era candidato a Gobernador de Córdoba, diciéndole “Sabía que eras pícaro, pero no tan hijo de puta” lo que generó reclamos ante Macri del entonces Diputado Nacional. El Presidente nunca lo atendió.

Massot finalmente abandonó sus ambiciones en territorio cordobés, retirándose a hacer política en la Provincia de Buenos Aires más precisamente en la Ciudad de Tigre, localidad de donde surgió el actual Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Sergio Massa, en donde Massot es candidato a Concejal. Ayer, el ex Diputado cruzó a la mano derecha en territorio bonaerense de María Eugenia Vidal, el Diputado Nacional Cristian Ritondo, advirtiendo que “Me parece bien que Ritondo se presente, si realmente se va a comprometer en trabajar para los vecinos de Tigre me parece muy bien”, arrancó Massot y luego ironizó: “Espero que no se trate de una candidatura testimonial”. Cabe aclarar que Massot se presenta a la interna bajo el ala del radical Facundo Manes en contra del candidato avalado por su Partido en la Provincia, Diego Santilli. Curiosamente Massot, se presenta como candidato en el bastión de Massa con quien se reunió en Nueva York apenas resultó victorioso Alberto Fernández en las presidenciales de 2019. Varios referentes del espectro del ahora Juntos por el Cambio, recibieron esa cita como un gesto de traición de parte del dirigente amarillo.