Nicolás Merlo: «Voy a continuar el proyecto de mi padre junto a un gran equipo»

Nicolás Merlo, quien es el candidato del oficialismo en el Valle de Anisacate, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» formato sábado, junto a su progenitor, Jorge, sobre cómo está el valle y cuáles son sus propuestas.

Con respecto a las elecciones comunales, las cuales serán «pegadas» a las de la provincia el 25 de junio, Jorge expresó: «Jorge Merlo no tiene ´aparato´, la gente decidirá quien sigue, puedo tener un aparato económico pero si no hice las cosas bien, no me van a volver a elegir. nos hemos equivocado pero hemos aprendido». «Pego la elección porque si hay alguien que respeto es Facundo Torres (Ministro de Empleo), nunca me falló. No me interesa ya reunirme con el candidato a gobernador (Martín Llaryora). Gracias a las gestiones de Torres hemos solucionado varios problemas para los vecinos. Torres a estado a disposición para cada intendente incluso de otros departamentos» agregó.

Sobre Martín Llaryora, opinó: «Tiene una gestión muy positiva, la gente sabe, no sólo por su gestión sino también por el apoyo de Juan Schiaretti. Llaryora va a continuar el proyecto y tiene muy buenas ideas como el cuidado del medio ambiente».

Con respecto a su gestión en particular, contó que ya están finalizando el centro de salud, por cercar el polideportivo, ya terminaron con la primera etapa de gas (4200 metros) y comenzará la segunda etapa el lunes, para completar unos 8000 metros en total. «La gestión está a la vista. Siempre tuve el apoyo de los gobernadores provinciales más de los funcionarios del departamento, Torres y Hugo Testa, gracias al cual tengo agua. A Juan José López lo llamaba todos los días, ¿cómo no voy a estar al lado del gobierno de Córdoba?».

Siguiendo con la misma línea, sobre la inseguridad, dijo: «Estamos trabajando con ese tema. Queremos hacer una reunión con vecinos y policía para ponernos a disposición, sabemos que los recursos no alcanzan, la movilidad tampoco. La localidad es tranquila pero hemos tenido algunos hechos, que no son aislados. Ya hice las gestiones ante el Ministerio de Seguridad y estamos más que nunca al lado de la comunidad, para aconsejar. Estoy viendo si consigo o compramos un móvil de Seguridad Ciudadana».

En relación a la postulación de su hijo, detalló: «Hace cuatro años que está transitando la vida política y lo ha vivido desde muy chiquito. Tiene ideas muy buenas, un equipo que lo va a acompañar. Los cambios son buenos, la oxigenación. Los vecinos necesitan soluciones para hoy o ayer. Por la situación del país, la gente está cansada de hacer reclamos».

Nicolás Merlo, por su parte, afirmó que va a continuar con la obra pública, con la construcción de la escuela-empezarla por lo menos- promoviendo el turismo, el deporte y consolidando el Festival del Valle. «El Valle es pequeño en dimensiones pero se gestiona como si fuera una ciudad, estamos en crecimiento constante. Con respecto al agua, debemos hacer un tendido de red u obra nueva, ya que hay desabastecimiento, por el cambio climático, los veranos son muy secos, la idea es una toma del Río Anisacate. En Salud Animal hemos hecho un convenio con ADMA para realizar castraciones a mascotas. Con respecto al medio ambiente, estmos por hacer un convenio para reciclado». Consultado sobre si la autovía iba a afectar la economía del valle, respondió que por el contrario, va a pasar por detrás de la comuna y ésto convertirá la localidad en una ciudad dormitorio y probablemente llegue más gente a habitarla.

El candidato afirmó tener dos ideas dando vuelta: un programa de trabajo y otro de viviendas, sin embargo aclaró que no realizará promesas sobre cosas que no sabe si va a poder cumplir.

Sobre el nuevo desafío de ser jefe comunal, Nicolás manifestó: «He trabajado en transporte que es muy demandante, los fines de semana, los feriados, no tengo problemas en dejar cuestiones familiares por trabajo, lo tengo muy claro. Hay equipo, tengo el apoyo de Jorge y Liliana (Areco) que seran parte como tribunos de cuentas».

Para finalizar, el actual presidente de la comuna afirmó que el pasacalle con el escrito «Merlo», «da un mensaje, la continuidad del proyecto. Hay mucha gente felicitándonos».

«Quiero ser legislador provincial por lista sábana. Voy a estar donde tenga que estar, donde le convenga a la gente que yo represento, para solucionar problemáticas sin tener que estar golpeando las puertas varias veces. No hay que perder la humildad, hay que recordar de dónde saliste, escuchar a todos aunque no te hayan votado. El poder te lo dió la gente y tenés que representar a todos. A la gente ya no los convence una chapa o un bolsón, decide según lo que vos has hecho durante los cuatro años de gestión y nosotros siempre hemos estado» concluyó Jorge.