Nilda Moreschi: “Hay que rescatar la figura de Manuel Solares en la historia de Alta Gracia”

En el marco del cumpleaños 433 de Alta Gracia-no de su fundación, ya que no fue fundada- RESUMEN DE LA REGIÓN dialogó con Nilda Moreschi, museóloga, Magister en Gestión de Patrimonio, quien fue docente y directora de la primaria Manuel Solares, Directora de Cultura de Anisacate y Directora del Museo Casa del Virrey Liniers.

También plantea rescatar otros actores: los negros, los pueblos originarios, los esclavizados. Fue pionera en la década del ochenta por hablar sobre la raza negra en el Museo Liniers, bajo la dirección de Noemí Solla, otra adelantada en la gestión cultural en la ciudad.

Manuel Solares

La museóloga manifiesta que la fecha de inicio de la Villa Alta Gracia debería ser el 23 de agosto de 1868 y explica: “Esta fecha es importante, el 8 de abril, al ser el otorgamiento de La Merced a Juan Nieto. Toda esta historia de los pueblos originarios empieza a cambiar, se convierte en potreros y va camino a esta estancia que reconocemos como un periodo de la historia de Alta Gracia. Hay una linea histórica que venimos afirmando que la fecha debería ser el 23 de agosto de 1868, porque el hecho definitorio para que Alta Gracia surja como una villa y llegue a ser ciudad, es el testamento de Manuel Solares, ese día fallece y se pone en práctica el mismo. Este testamento, que había hecho en 1862, comienza a tener vigencia, lo cual no quiere decir que se concretó: él entregó tierras `a los pobres de notoria honradez´ y cede los terrenos para que se construya una villa, que él quería que se llamara de `Las Mercedes´, porque era muy devoto de la virgen. Ese hecho hace no sólo que comience el loteo, sino que también sea Alta Gracia la única estancia que quedó rodeada por la ciudad, a partir de su mentalidad, de lo que él pensó, en dar lugar para que hubiera una municipalidad-autoridades-, terrenos para quienes eran su servidumbre, cuando sabemos que la mayoría de las veces los loteos no han sido hechos con esas intenciones… Solares tenía otros valores. La escuela que lleva su nombre fue construida en 1823 y en primera instancia estaba dedicada a los hijos de los peones y luego se convierte en escuelas de niñas, algo que no era frecuente. Es un adelantado en relación a las ideas, ve una villa en esa estancia. Los terrenos llegaban hasta Lozada y no todo se convirtió en Alta Gracia. Ese es un hecho que se debe revalorizar y este perfil de hombre que puede ver más allá de su época, que construye un tipo de sociedad y la visualiza. Consideraba el poder desde otras perspectivas”.

“Se preocupó por crear escuelas, incluso destinadas a niñas- veía a la mujer como igual al hombre en 1820- por los pobres, por los desvalidos, le donó tierras para los integrantes del coro… entre otros. Tuvo una vida política comprometida desde muy joven, en 1819 él se compromete a hacer escuelas de campaña-donde no había pueblos, en el campo- y el pensaba que esas personas eran digna de educación, era su propuesta de gestión, cumplía el rol de un Ministro de Educación: muy adelantado para su época: era un PROHOMBRE“.