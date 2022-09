La referente local y departamental del partido encabezado por Luis Juez, Andrea Mondino, visitó hoy los estudios de la 88.9 Alta Gracia, donde dialogó con el equipo de Todo Pasa sobre el partido, la coalición de Juntos por el Cambio y el armado de la mesa para trabajar en pos de las elecciones ejecutivas para el año que viene.

En primer lugar, la militante se refirió al armado de la mesa, y también expresó su opinión ante las declaraciones realizadas por Ignacio Sala días atrás en relación a presentarse solos desde el PRO en las elecciones municipales en Alta Gracia. “Entiendo que es complejo poner de acuerdo cuatro fuerzas, pero más allá de lo que surja de la mesa, es complejo reunirse por una cuestión de agenda de cada pata que conforma Juntos por el Cambio. Me parece que hay una excelente predisposición de todos, a pesar de los comentarios, incluso de las dos fuerzas nuevas que se han incorporado. Con respecto a los dichos de Ignacio, en principio me sorprendió. Mi interpretación fue que la posibilidad desde lo práctico estaba. Me parece que eso es a lo que se refería. Yo que estoy dentro de las reuniones de Juntos por el Cambio, la predisposición suya, no concuerda con lo que da a entender el titular. Ellos están muy predispuestos dentro de la coalición. Si cualquiera tiene esa intención, no ha leído lo que la sociedad quiere y espera de nosotros. No creo que haya hoy ningún candidato natural que no se pueda negociar. Desde el Frente Cívico vamos a ir por todo siempre, pero con la certeza de que la lista va a ser yendo juntos”.

En relación a las actividades del partido juecista dentro del departamento y la ciudad de Alta Gracia, Mondino comentó que está haciendo mucho pie a nivel local, mientras que el recorrido departamental lo realizan Daniel Juez y Rodrigo Vega. A su vez, agregó que están muy enfocados en el Instituto de Formación Política del Frente Cívico, el cual consideran un orgullo y una bandera.

Por último, la referente del FC habló sobre su rol como vicedirectora de una de las instituciones educativas públicas de nivel medio de la ciudad, donde admitió que su nuevo rol dentro de la política le ha allanado el camino para poder lograr cosas para la institución. “A mí me ayudó estar en política, sobre todo porque conocés a la gente y sabés a quién tenés que ir a tocarle la puerta cuando necesitás algo. Eso me ahorró tiempo en gestiones de la escuela”. Recientemente, el IPEM 298 tuvo una serie de necesidades, donde Mondino no dudó en acudir al Secretario de Servicios Públicos, Pablo Ortiz, quien respondió al instante, según las declaraciones de la docente. “Pablo respondió en 24hs. Agradezco a él y a Marcos Torres por las gestiones. Siempre voy a priorizar la gestión en lo educativo antes que la foto”. Para finalizar, respondió ante las especulaciones de algunos que sugirieron su traspaso del Juecismo a Hacemos por Córdoba: “Yo tengo claro al espacio que correspondo y coincido con el proyecto. Nunca pertenecí ni voy a pertenecer a otro partido”.